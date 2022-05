​SCM congratula-se com instituição do Dia Nacional da Talaia Baxu

A Sociedade Cabo-Verdiana de Música (SCM), congratulou-se hoje com a instituição do dia 1 de Fevereiro, como Dia Nacional da Talaia Baxu. A data foi aprovada por unanimidade, no passado dia 28 de Março, pelo Parlamento, com a aprovação do Projecto Lei que institui a data que celebra deste género musical tradicional cabo-verdiano, originário da ilha do Fogo.

Num comunicado a SCM disse que sendo a identidade que defende vários artistas, autores, compositores e intérpretes, que compõem, cantam e tocam a “Talaia Baxu”, reconhece a importância deste género musical cabo-verdiano para a preservação e valorização da identidade e da cultura cabo-verdiana e brinda ao Dia Nacional da Talaia Baxu com Cabo Verde e com todos os que integram a família deste género musical no país e na diáspora.

A SCM reforçou que o dia 1 de Fevereiro foi escolhido por ser data do nascimento da Adelina Gomes, popularmente conhecida por Bina Manzinha, uma das cantadeiras da "Talaia Baxu”.

"Trata-se de um ritmo musical, que teve origem em meados do séc. XIX, nas encostas do Vulcão da Ilha do Fogo, cujas letras, na sua origem, representavam as lamentações, as desgraças e os prejuízos resultantes das erupções vulcânicas. Letras consideradas igualmente sarcásticas, em que as cantadeiras populares das festas da Bandeira da ilha do Fogo, retratam as vivências hostis, vividas em tempos passados”, escreve.

A SCM sublinhou ainda as declarações do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas que indicam que a instituição do Dia Nacional, tem como objectivo de reconhecer a ” Talaia Baxu” como um dos géneros musicais, artísticos e culturais de referência em Cabo Verde, é de “criar as condições necessárias para que este género musical seja consagrada como um património imaterial nacional, homenagear os homens e as mulheres que emprestaram toda a sua classe, criando, cantando e compondo para salvaguardar todo esse riquíssimo legado histórico, chamar a atenção da sociedade Cabo-verdiana, particularmente os jovens, para a necessidade de se continuar a compor, interpretar e valorizar esse gênero musical”.