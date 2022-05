Festival da Gamboa vai homenagear Zezé e Zeca di Nha Reinalda e referenciar Funaná

​A 28ª edição do Festival da Gamboa vai homenagear este ano os artistas Zezé e Zeca di Nha Reinalda e referenciar o Funaná. O certame está agendado para os dias 20 e 21 de Maio, na praia da Gamboa.

Essa informação foi anunciada esta terça-feira, 3, pelo vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, numa conferência de imprensa.

Segundo Jorge Garcia, a 28ª edição do Festival da Gamboa vai decorrer sob o lema “Gamboa ê di nôs tudu” e está orçada em 15 mil contos, sendo que o bilhete por noite terá o custo de 300 escudos e por dois dias 500 escudos.

O arranque do festival, 20, será com os DJs e haverá actuação de Zeca de Nha Reinalda, Meno Pecha, Lo e Sandro, Nunaus, Ga da Lomba, Indira, Ana Paola Songs, Tranka Fulha, Jennifer Dias, Zé Espanhol, Garry e o primeiro dia será encerrado ao som do cantor Sos Mucci.

Já no segundo dia, 21, o festival arrancará também com animação dos Djs e actuação de Bodon, Boy Game, Gama, Cabo Verde Show, Léo Pereira, Elida Almeida, Tony Fika e o encerramento será com Soraia Ramos.

Neste que poderá ser o último festival a ser realizado na praia da Gamboa, não será realizado o Gamboa Jovem.