Francisco Carvalho faz balanço positivo do 28ª edição do Festival da Gamboa

O presidente da Câmara Municipal da Praia fez hoje um balanço positivo da 28ª edição do Festival da Gamboa, que decorreu no passado fim-de-semana. Francisco Carvalho, que falava esta tarde, em conferência de imprensa, destaca a grande moldura humana presente no areal.

"É importante sublinhar que em termos de ambiente, e de sentimento que as pessoas desenvolveram em relação ao festival, foi extremamente positivo e de alegria. Uma avaliação positiva que foi feita", explica.

Francisco Carvalho afirma que foi bastante satisfatório ter homenageado os artistas Zezé e Zeca di Nha Reinalda.

"A história nos permitiu ter esta oportunidade de fazer esta homenagem a essas duas figuras [Zezé e Zeca di Nha Reinalda] da nossa cultura, que com as suas músicas com as suas letras, com os seus trabalhos, e com um quadro de reflexões que que eles pintam sobre o quotidiano de Cabo Verde, sobre a nossa sociedade ”, sublinha.

A 28ª edição do Festival da Gamboa decorreu nos dias 20 e 21 de Maio, sendo que no primeiro dia houve actuação de Zeca Nha Reinalda, Meno Pecha, Lo e Sandro, Nunaus, Ga da Lomba, Indira, Ana Paula, Jennifer Dias, Tranka Fulia, Zé Espanhol, Garry e Sos Mucci. No dia 21 e último dia do festival actuaram Boy Game, Gama, Cabo Verde Show, Leo Pereira, Elida Almeida, Tony Fika e Soraia Ramos.