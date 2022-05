Quebra Canela e São Francisco serão as alternativas

Um desses lugares poderá acolher o Festival da Gamboa nos próximos tempos, tendo em conta que este ano poderá ser a última edição na praia da Gamboa. Em entrevista ao Expresso das Ilhas, o vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, falou dessas alternativas e do festival deste ano, o primeiro realizado pela sua equipa.

O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia explicou que o festival está de volta na sua máxima força, com um cartaz diversificado e capaz de agradar às diferentes sensibilidades musicais.

“É importante ressaltar que no elenco das actuações figuram vários artistas com carreira internacional reconhecida, como Joceline Medina, Jennifer Dias, Élida Almeida, Soraia Ramos, Gari e Tony Fika, pelo que, apesar da evidente contenção orçamental, a qualidade musical e de performance no palco está garantida”, aponta.

Segundo o autarca, a edição deste ano, na linha do que tem acontecido nos anos anteriores, foi assumida pela Câmara Municipal, num montante de 15 milhões de escudos, mediante assessoria e prestação de serviços de diversas empresas, entre as quais JM Produções, KK Eventos, Caboson e Faísca.

Sobre a não realização de um concurso para empresa realizar o festival, Jorge Garcia explicou que essa opção se prende com o escasso tempo disponível para a materialização do espectáculo.

Jorge Garcia explicou que, nesta edição, a CMP quis referenciar o género musical funaná e, ao mesmo tempo, homenagear os irmãos Zézé e Zeca de Nha Reinalda por tudo o que têm feito pela cultura cabo-verdiana. “Outrossim, pela intemporalidade e sobriedade das suas composições, mas também pela riqueza lírica, rítmica e conteúdos de relevante intervenção social e crítica política”, frisa.

O vereador de Cultura da CMP disse ainda que a escolha dos artistas que vão actuar neste certame baseou-se em questões que se prendem com a disponibilidade de agenda, diversidade de estilos, valor do cachet e notoriedade no momento.

Futuro da Gamboa

Sobre a deslocalização do festival, Jorge Garcia avança que há uma forte possibilidade de o empreendimento turístico “Gamboa Plaza” arrancar ainda este ou no próximo ano. “Nesta perspectiva, o espaço tradicionalmente reservado à realização do festival terá que ser deslocalizado para outras paragens”.

“Depois da 28.ª Edição pode-se considerar que o festival já se consolidou como uma marca, o que permitirá que seja deslocalizado para qualquer outro lugar, mantendo o nome original. Perante esta evidência, Quebra Canela e São Francisco serão alternativas a equacionar”, garante.

Quanto ao preço dos bilhetes, Jorge Garcia realçou que no dia da Cidade, 29 de Abril, a Câmara Municipal tinha promovido um “grande espectáculo”, em Quebra Canela, associado aos 25 anos de carreira da cantora Lura, e a título gratuito.

“Por outro lado, os preços, ora praticados, tendo em conta o custo total do festival, não deixam de ser irrisórios. Cabe informar ainda que tal assunto foi submetido ao colectivo dos vereadores, tendo a maioria optado pela cobrança da entrada. A vereação da Cultura deverá despender quantias significativas, nos próximos tempos para a efectivação, de outros festivais, nomeadamente o evento “Terra Sagrada”, I.º Festival de Música Electrónica em Cabo Verde, a ter lugar de 24 a 26 de Novembro, em São Francisco, uma iniciativa da empresa 1456 Produções, alicerçada na criação de um novo produto turístico”, cita.

Em relação à não realização da Gamboinha e do Gamboa Jovem, o autarca explicou que o tempo para a tomada da decisão de materializar este evento foi extremamente curto, e daí decidiram-se por dois dias do festival, em vez de três.

“Ademais, a engenharia financeira e o propósito de reduzir os custos, sem perder a qualidade do cartaz, também condicionam, em certa medida, a inclusão destes palcos habituais. No entanto, o público jovem, com certeza, sairá satisfeito do evento face às actuações de Ló e Sandro, Nunaus, Ga da Lomba, PCC, Bodon, Boy Game, Indira, Tranka Fulha, etc, cujas performances de palco e composições ora românticas, ora críticas, ora polémicas, certamente, ecoarão fundo nas cabeças e nos corações dos mais jovens”, sublinha.

Jorge Garcia frisou que a actual equipa camarária, liderada por Francisco Carvalho, sempre teve a preocupação de criar espaços de projecção de talentos emergentes, o que ficou bem patente na edição da tradicional “Noite Branca” que aconteceu nos dias 17 e 18 de Dezembro de 2021, com o “Palco Jovem”, edição que também dedicou uma atenção especial à criançada.

“Ainda para os “pikinotes”, a Câmara Municipal da Praia pretende realizar no dia 1 de Junho, Dia Internacional da Criança, um leque de actividades em saudação à efeméride, tendo o Parque 5 de Julho como epicentro das comemorações”, avisa. `

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1068 de 18 de Maio de 2022.