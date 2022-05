“Só a realização do festival é um motivo de grande satisfação” – Francisco Carvalho

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, disse hoje à Inforpress que só a realização do festival de Gamboa este ano após um período de confinamento é, por si só, um motivo de “grande satisfação”.

“Estou satisfeito porque aqui a razão da satisfação é a própria realização do festival. É uma situação muito especial, estamos a sair da pandemia, com incertezas, inclusive houve iniciativas que não levamos a cabo antes por causa das incertezas. Então é com grande satisfação que conseguimos ver que já começou e que está a acontecer de facto”, disse o autarca no areal na Gamboa durante o primeiro dia do certame.

Francisco Carvalho disse que há, igualmente, pessoas que também se mostraram satisfeitas porque o festival se concretizou.

“Passamos por um período de confinamento por causa da pandemia, então este festival de Gamboa tem uma parte especial por ser o primeiro a ser possível de realizar depois da pandemia”, completou.

Entretanto, Francisco Carvalho realçou que há a questão de que o terreno onde está a acontecer o festival já tem dono, pelo que há o desafio de saber se o próximo festival será no mesmo espaço ou noutro lugar.

“Estamos a analisar, tem aquela outra parte mais para cima, então estamos aqui a pensar para ver onde será o próximo. O festival de Gamboa é para continuar, agora o que falta saber é se será na Gamboa ou não…”, garantiu.

O primeiro dia o festival contou com animação de Dj e actuação de Zeca Nha Reinalda, Meno Pecha, Lo e Sandro, Nunaus, Ga da Lomba, Indira, Ana Paula, Jennifer Dias, Tranka Fulha, Zé Espanhol, Garry e Sos Mucci.

E para hoje logo mais à noite, o festival continua com a animação de DJ e actuação de Bodon, Boy Game, Gama, Cabo Verde Show, Leo Pereira, Elida Almeida, Tony Fika e Soraia Ramos a fechar.

Francisco Carvalho apela à população que participe com alegria, compreensão, tolerância e paz.

“É um apelo para jovens, com muita moderação para que possamos continuar a celebrar e contentes”, frisou.

O festival acontece sob o lema “Gamboa ê di nôs tudu” e está orçado em 15 mil contos.