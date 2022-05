​Espectáculo “Contos d`África” de Fladu Fla apresentado na Praia

O espectáculo “Contos d`África” da companhia de teatro Fladu Fla será apresentado nesta quarta-feira, 25, pelas 19h30, no Centro Cultural Português, na Cidade da Praia.

Este espectáculo será apresentado pela Embaixada de Portugal na Praia, através do Centro Cultural Português, em parceria com a União Europeia em Cabo Verde, no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa (5 de Maio), do Dia da Europa (9 de Maio) e do Dia de África (25 de Maio).

De acordo com a sinopse, `Contos d'África'' é uma peça de teatro cuja dramaturgia resulta de uma colectânea de Contos Tradicionais da CPLP, numa perspectiva de resgate do património imaterial.

Entre os contos foram seleccionados: Lobo, Chibinho e Tia Ganga – Cabo Verde; A Lenda do Rato e do Caçador – Moçambique; Frei João Sem Cuidados – Portugal; a Voz do Liurai de Ossu – Timor-Leste; os Compadres Corcundas – Brasil; o Lobo e a Raposa – Angola; a Hiena a Lebre e o Visco – Guiné Bissau; e Quando os Cães Deixaram de Falar – São Tomé.

Conforme a mesma fonte, numa dinâmica interactiva dos contos, a peça é interpretada por dez actores, crianças da Oficina de Teatro de Fladu Fla, durante uma hora. Os respectivos actores, desempenham múltiplas funções, ora como contadores ora como personagens das Estórias, ou as duas funções ao mesmo tempo.

A “Oficina de Teatro na Praia” da companhia de teatro Fladu Fla é um dos projectos apoiados pelo DIVERSIDADE - Instrumento de financiamento para a diversidade cultural, cidadania e identidade, gerido em parceria com a EUNIC - Rede de Institutos Culturais e Embaixadas da União Europeia e que se enquadra nas actividades promovidas pelo PROCULTURA – Promoção do Emprego em actividades Geradoras de Rendimento no Setor Cultural, nos PALOP e em Timor-Leste.

O PROCULTURA PALOP-TL é uma Acção do Programa Indicativo Multianual PALOP - Timor-Leste e União Europeia, financiada pela União Europeia, co-financiada e gerida pelo Camões, I.P. e co-financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Tem como objetivo contribuir para a criação de emprego em actividades geradoras de rendimento na economia cultural e criativa nos PALOP e em Timor-Leste.