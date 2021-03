A companhia de teatro Fladu Fla quer continuar a incentivar o teatro na ilha de Santiago. Este ano, para “Março, Mês do Teatro”, o grupo apresenta uma programação variada que inclui Teatro, Dança, Conto de Estória e Conversa Aberta sobre o Teatro.

Apesar da pandemia, o grupo não vai deixar o mês dedicado ao teatro passar em branco.

O presidente da companhia, Sabino Baessa, fez a apresentação da programação em conferência de imprensa. Além das peças de Fladu Fla, a programação inclui trabalhos de outros grupos como Enigma, Raiz di Polon e Djam Theartist.

Já no dia 12, o grupo Fladu Fla apresentou a peça “Sexta-feira, 13”, no Liceu Domingos Ramos.

Os eventos vão decorrer no salão da Kaza Padja, no Parque 5 de Julho, na Cidade da Praia, e a novidade desta programação é que os bairros periféricos vão receber os eventos. Serão apresentadas as peças “Sexta-feira, 13”, “Conto de Estórias”, “Homem, Eterno Prisioneiro”, “3 Dias na Vida de um Morto”, “Fome 47”, “Signos”, “Cidade Velha” e “Mornatomia”.

No dia 18 haverá Conto de Estórias, com Tia Dulce, no Polo Educativo de São Pedro e no dia seguinte será a vez de o Polo Educativo de Castelão receber Conto de Estórias, com Sheila Martins.

A Conversa Aberta sobre o Teatro está agendada para o dia 27, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Praia.

O grupo Enigma estará no dia 28, com a Signos, na Arena do Parque 5 de Julho. Ainda dentro da programação, o grupo de dança, Raiz di Polon vai apresentar, no mesmo dia, na Kaza Padja.

No dia 30 Djam Theartist encerra as actividades de “Março, Mês do Teatro” com a peça “Mornatomia” na Kaza Padja, no Parque 5 de Julho.

De referir que a companhia de teatro Fladu Fla existe há mais de 10 anos e nos últimos tempos tem apostado na adaptação de clássicos da literatura cabo-verdiana, como forma de tornar presente a história do país, e na encenação de temas sensíveis da sociedade. Para além disso, realiza todos os anos o Festival de Teatro do Atlântico (TEARTI) com participação de grupos de outros países.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1007 de 17 de Março de 2021.