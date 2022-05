A festa para juntar pequenos e adultos

Celebra-se no dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, uma efeméride que é comemorada anualmente em homenagem às crianças. Este ano para assinalar a data, a Unitel T+, apresenta na Cidade da Praia o Festival Panda para fazer a festa das crianças.

O Festival Panda terá dois convidados: a Abelha Maia e a Ovelha Choné. O evento será este sábado, 28, no Estádio do Sucupira, em Achada Santo António. Os bilhetes custam 500 escudos por pessoa, adultos e crianças. As portas do evento estarão abertas a partir das 15h00.

O Expresso das Ilha esteve à conversa com a directora de Marketing da Unitel T+, Ercia Paim, que explicou como é que será este evento.

Segundo Ercia Paim, o Festival Panda faz parte do ADN da empresa e toda a parte de solidariedade. “Achamos que o Panda, por ser um festival que reúne crianças e consegue envolver os pais vai ser um bom momento para vermos de novo as famílias juntas”.

“Tivemos dois anos atípicos com a COVID-19, onde muitas pessoas não conseguiram estar perto e quisemos este ano trazer um evento para poder juntar as famílias e as crianças”.

A directora de Marketing da Unitel T+ acrescentou que durante o festival haverá várias outras animações, como Pula Pula, dança, contação de histórias até o momento da entrada do Panda. Conforme avançou, os bilhetes já estão à venda nas lojas da Unitel T+ e também no site da Unitel T+ e da ONON.

Por outro lado, espera contar com um bom número de pessoas neste evento dedicado aos mais pequenos. “Esperamos que o Panda tenha bastante adesão por parte das famílias e dos nossos clientes e não só. E contamos proporcionar a todas as famílias um sábado diferente e animado com as suas crianças para comemorar o Dia da Criança”.

“Acreditamos que o evento é fantástico para as crianças e as famílias, onde ficam sentadas no chão do estádio a assistir ao espectáculo, não há confusão e as portas vão abrir mais cedo por causa disso”, garante.

E por ser um evento para crianças, disse que as pulseiras terão um código magnético, e que é necessário durante a compra dos mesmos os pais registarem os seus números de telefone para garantir a segurança das crianças no evento para que não se percam. “E caso percam serão facilmente identificadas, através do número dos pais”.

Ercia Paim lembrou que a Unitel T+ tinha trazido para Cabo Verde o Panda em Dezembro de 2015, quando aconteceu o festival nas cidades da Praia e do Mindelo, e “este ano replicamos e trazemos mais uma vez o Panda, mas desta feita só para a Cidade da Praia, mas contamos nos próximos anos conseguir trazê-lo para mais duas outras cidades”.

A directora de Marketing da Unitel T+ anunciou que durante a estadia na Cidade da Praia, o Panda irá visitar as crianças do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA). “Em 2015 levamos o Panda ao Hospital Agostinho Neto, na Praia, mas este ano por causa da COVID-19 e por questões de segurança optamos por outra instituição, então este ano vamos levá-lo ao ICCA”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1069 de 25 de Maio de 2022.