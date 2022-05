Jorge Carlos Fonseca presente na Festa do Livro de Belém com “A Grua e a Musa de Mãos Dadas”

O escritor e ex-Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, vai estar presente na Feira do Livro de Belém com “A Grua a Musa de Mãos Dadas”, que terá lugar em Lisboa, de 02 a 05 de Junho.

Jorge Carlos Fonseca, que já se encontra em Lisboa, vai participar, no dia 02, numa sessão de autógrafos, que vai ser realizada todos os dias do evento.

Editada pelo Editorial Novembro “A Grua e a Musa de Mãos Dadas” apresenta textos construídos a partir de observação do dia a dia, incluindo poesias e literatura no sentido utópico, conforme disse à Inforpress o autor.

Jorge Carlos Fonseca, ex-Presidente da República, tem uma vasta obra científica nas áreas do Direito Penal, Processual Penal e Constitucional – uma dúzia de livros e mais de 50 trabalhos doutrinários em revistas – que está publicada em mais de uma dezena de países.

Tem, igualmente, várias dezenas de escritos sobre política, cultura, democracia, direitos humanos e cidadania, em revistas de especialidade cabo-verdianas e estrangeiras.

A Festa do Livro em Belém é uma iniciativa do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, realizada anualmente desde 2016, nos Jardins do Palácio de Belém, em parceria com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

De acordo com a organização, durante quatro dias, estarão presentes nos Jardins do Palácio de Belém e abertos ao público dezenas de expositores de editoras e livreiros e são organizadas diversas apresentações de livros, sessões de autógrafos e conferências.

Em paralelo decorre uma programação cultural com música, dança, teatro, cinema e poesia.