Sandra Horta lança single “Amor Amor Amor”

​A cantora Sandra Horta lança esta terça-feira, 31, o single "Amor Amor Amor" que fará parte do seu primeiro EP (Extended Play) intitulado “Primavera”. O tema estará disponível em todas as plataformas digitais, a partir das 12h00.

Conforme explicou a cantora, numa nota enviada, “Amor Amor Amor" é um tema do músico Mário Lúcio Sousa.

Para o vídeo deste tema, Sandra Horta contou que decidiu trazer pessoas reais e casais reais que vieram dividir o seu amor com o Mundo: “amor de casais, amor de pais e de mães, amor de filhos, amor de irmãos, amor de amigos, amor de criança, amor que começa, amor que perdura, amor pelo outro e sobretudo, amor por si próprio”.

Em relação ao seu novo EP indicou que é composto por três temas que irão integrar o primeiro álbum de originais que se encontra em fase de produção.

“Com uma tonalidade leve e fresca, o EP Primavera pretende representar o Cabo Verde do amor e da saudade pintado em tons do mundo: com composições de Mário Lúcio, Orlando Pantera e José Araújo e produções de Tito Paris que, com uma instrumentação cuidada e diversa, incluindo a participação de uma orquestra de cordas conferiu um toque clássico e internacional a temas cabo-verdianos”, explica.

A cantora revela que com o seu novo álbum pretende dar a conhecer as várias facetas da sua personalidade enquanto mulher e artista.

Sandra Horta é natural da ilha de Santiago, mas tem o mundo em si, através da sua voz e interpretações, representa Cabo Verde em cores do mundo. Morna, coladeira, batuque e funaná, são coloridos com jazz, afro, flamenco ou MPB, recriando o seu Cabo Verde numa ambiência moderna e diversa.

O seu percurso no mundo da música iniciou-se ainda na infância e foi-se desenvolvendo através da participação em vários projectos e em concertos de conceituados artistas em vários países.

Nos últimos anos, a cantora lançou três singles, "Seca", "Talvez" e "Wake up Now", que abordam questões relacionadas com a seca, o amor ao próximo e a educação das crianças.