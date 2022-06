​Concurso “Kanta Nôs Língua” procura novos talentos

A primeira edição do concurso musical “Kanta Nôs Língua” quer descobrir novos talentos. Trata-se de um concurso musical, cantado na língua cabo-verdiana, destinado aos cabo-verdianos no país e na diáspora.

Este concurso foi criado por “Ntom Papia Ku Mi”, segundo a organizadora Patrícia Lopes, com objectivo de valorizar a nossa língua materna e dar oportunidade aos nossos jovens de mostrar os seus talentos e fazer com que ocupem os seus tempos livres com algo positivo.

Esta é a primeira edição desse concurso que conta com 38 candidatos para o casting, que teve início no domingo, 29.

Conforme indicou a organização, o evento acontece aos domingos, em formato online em directo na plataforma de “Ntom Papia Ku Mi”, e a gala final do concurso vai acontecer em Portugal.

O concurso está dividido em quatro fases, incluindo a gala final, onde serão premiados os três primeiros concorrentes.

Patrícia Lopes afirmou que além do troféu e um valor monetário, o vencedor receberá “algo significante que ajudará a entrar no mundo da música”.

“Este concurso tem votação semanal, através de gostos nos vídeos dos concorrentes, na rede social, Facebook, mas também tem um corpo de jurados formado por quatro pessoas, que vão avaliar os concorrentes no domingo de cada gala”, explica.

O concurso contou com a participação de pessoas de várias faixas etárias. “Gostaria de acrescentar que este concurso tem tido uma boa adesão, não só de pessoas que querem participar mas também do público que quer acompanhar”, assegura.