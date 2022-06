Portugal abre candidaturas para residência artística na área da dança

​O Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) abriram candidaturas para uma residência artística na área da dança, destinadas a coreógrafos e/ou bailarinos de nacionalidade cabo-verdiana.

As candidaturas para a residência artística, que vai decorrer na cidade de Lisboa, de 01 a 31 de Outubro de 2022, no âmbito de um protocolo celebrado entre as duas entidades, abriram esta quarta-feira, 01, e vão até ao dia 10 de Julho.

De acordo com informações divulgadas pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. nesta edição de 2022 da residência artística, os coreógrafos e/ou bailarinos que pretendam concorrer, devem ser maiores de 18 anos, em início de carreira, com experiência de participação em projectos de composição e criação coreográfica e/ou integração em criações artísticas na área da dança.

Segundo a mesma fonte, o artista seleccionado terá a oportunidade de desenvolver um projecto de criação artística em dança, acompanhado por uma entidade local com experiência específica nesta área, durante um mês, ou seja, de 01 a 31 de Outubro.

Para tal, os interessados devem submeter as candidaturas através do endereço electrónico do Camões, I.P. (DACE@camoes.mne.pt) ou obter mais esclarecimentos, através da Divisão de Acção Cultural Externa (+351213109132/25).

O artista seleccionado irá usufruir de uma bolsa no montante de 500 euros, cerca de 55 mil escudos, sendo que a viagem internacional será suportada pelo Camões, I.P; bem como, alojamento gratuito em apartamentos das Residências da Boavista, da Câmara Municipal de Lisboa.

A organização explica que as candidaturas admitidas serão avaliadas por um júri, que integrará um representante do Camões, I.P., um representante da CML e um especialista na área da dança, que seleccionará um artista e um candidato suplente, tendo em consideração os critérios de selecção.

No processo de avaliação das candidaturas, o júri terá em conta o parecer das “competentes” autoridades de Cabo Verde envolvidas na organização da residência artística, para que as decisões sejam tomadas até 31 de Agosto.