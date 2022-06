“Kaza Tabanka” e exposição “Tabanka Txada nós identidade” serão inauguradas hoje

A "Kaza Tabanka” e a exposição “Tabanka Txada nós identidade” serão inauguradas no final da tarde desta segunda-feira, 6, no bairro de Achada Santo António, na cidade da Praia. Estas inaugurações acontecem no âmbito do plano de “Valorização e Dinamização da Tabanca de Achada Santo António – 2022”.

Segundo o Instituto do Património Cultural (IPC), o plano de “Valorização e Dinamização da Tabanca" foi reactivado após dois anos marcados pela pandemia em que a crise global, com reflexos a nível nacional, fez perigar a realização das atividades desta manifestação cultural.

O evento será presidido pelo presidente do Instituto do Património Cultural, Hamilton Jair Fernandes, em representação do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

Este ano, conforme a mesma fonte, as actividades da tabanca são retomadas com fervor numa altura em que o Instituto do Património Cultural está a trabalhar para elevar esta manifestação popular a um patamar internacional com o processo de candidatura a património da humanidade.

O IPC sublinha que o processo de candidatura que teve início em 2017 com o financiamento das actividades dos grupos de tabanca formalmente reconhecidos que abrange a documentação e salvaguarda da tabanca, através do inventário realizado com todos os grupos das ilhas de Santiago e do Maio e que conduziu à sua classificação a Património Cultural Imaterial Nacional, em 2019, assim como suporte aos grupos na criação e musealização de casas da tabanca, enquanto espaços de interpretação desta manifestação cultural.

De acordo com o IPC, a candidatura da Tabanca a Património da Humanidade está prevista para 2023.