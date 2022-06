​Gil Semedo actua no Festival O Sol da Caparica

O artista cabo-verdiano Gil Semedo vai actuar no dia 15 de Agosto, no Festival O Sol da Caparica, uma iniciativa da Câmara Municipal de Almada, com produção do Grupo Chiado. Além de Gil Semedo, do cartaz do festival constam ainda outros artistas cabo-verdianos como Djodje, Kady, Soraia Ramos, Dynamo e Nelson Freitas.

Gil Semedo sobe ao palco deste festival para celebrar os seus 30 anos de carreira musical. Segundo uma nota da produtora Grupo Chiado, será um espectáculo que se espera cheio de ritmo, com o seu estilo musical, que o próprio baptizou de ‘Caboswing’ - música pop dançante de Cabo Verde. O artista estará nesse palco com os temas mais antigos, como “ Maria Julia”, “ Suzi” ou “ Sweet Honey”, ao mais actual “ Gostu Sabi ft Calema, Soraia Ramos & Mito Kaskas”, que são os vários sucessos que vão fazer parte do alinhamento deste concerto. Este festival vai acolher, durante cinco dias, alguns dos maiores nomes da música de expressão portuguesa, no Parque Urbano da Costa da Caparica. O festival, que decorre de 11 a 15 de Agosto, no Parque Urbano da Costa da Caparica, inclui músicos portugueses, brasileiros e africanos, mas também comédia, dança, surf e muitas outras actividades. O evento vai contar com rock alternativo, ritmos africanos, samba, hip-hop, funk e música de dança e um dia reservado para os mais pequeninos.

