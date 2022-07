​CVMA: Pré-nomeados serão anunciados esta quarta-feira

Os pré-nomeados para a XIª edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) serão conhecidos esta quarta-feira, 6.

Segundo uma nota enviada pela organização dos CVMA, após um período de intensas reuniões de trabalho entre os jurados, e as comissões regionais, os pré-nomeados para os prémios deste ano serão anunciados no próximo dia 6, quarta-feira.

O anúncio das categorias começa nas redes sociais dos Cabo Verde Music Awards a partir das 10 horas da manhã e a cada meia hora.

A mesma fonte avisou que as últimas quatro categorias, Melhor Intérprete Feminino, Melhor Intérprete Masculino, Melhor Álbum do Ano e Música Popular do Ano serão anunciadas em conferência de imprensa, no mesmo dia, 06, no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

A organização informa que nesta fase para cada categoria serão indicados seis pré-nomeados e que cabe ao público, através de voto online, escolher os três nomeados finais.

Já as votações online começam dia 07 de Julho e terminam a 20 de Agosto. "Uma semana depois serão anunciados os nomeados aos Cabo Verde Music Awards”.

Os Cabo Verde Music Awards 2022 consideram os trabalhos lançados física ou digitalmente entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2021.

A gala de premiação acontece na cidade da Praia, no dia 01 de Outubro deste ano e fazem parte do corpo de jurados 11 elementos de vários quadrantes da indústria musical, liderados pelo presidente do júri Osvaldo Moura.

Ao júri juntaram-se também, nesta fase, alguns elementos, representantes de comissões regionais na América, Europa e África.