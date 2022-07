CVMA diz que SOS Mucci tinha aceitado pré-nomeação

​A organização dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) informou, hoje num comunicado, que até então não receberam a suposta renúncia do artista SOS Mucci das pré-nomeações. Esse comunicado da organização dos CVMA vem na sequência da renúncia do artista SOS Mucci das pré-nomeações, esta quinta-feira, 07, numa conferência de imprensa realizada num dos hotéis da cidade da Praia.

“Até ao momento nem o artista, nem os seus representantes informaram a organização e o presidente do Júri da decisão anunciada nas redes sociais. Tal procedimento está descrito no ponto 13.5 do Regulamento dos CVMA (publicado no nosso site)”, assegura.

Na mesma linha, a organização afirmou que todos os artistas pré-nomeados foram previamente informados das suas pré-nomeações. “Como tal, o artista em referência e a sua estrutura foram antecipadamente notificados das pré-nomeações para as quais estavam indicados nos CVMA 2022 e expressaram, por escrito, a aceitação das mesmas para efeitos de divulgação e participação nesta fase do evento”.

A organização disse estranhar que o referido artista tenha aguardado a revelação dos pré-nomeados e escolhido o espaço mediático que naturalmente, os CVMA proporcionam nestes momentos, para expressar “publicamente” uma posição contrária à que havia transmitido à organização.

Por outro lado, a organização dos Cabo Verde Music Awards disse que reconhece o direito à renúncia, quando ela segue os trâmites estipulados em regulamento e é comunicada à Organização antes do anúncio público.

“Recordamos que o artista em referência foi indicado pelo Júri para quatro pré-nomeações, são elas: Melhor AfroBeat Afrohouse, Melhor Colaboração, Melhor Intérprete Masculino e Música Popular do Ano figurando na 2ª posição no ranking dos artistas mais Pré-Nomeados do ano”, indica.

“Aproveitamos também para repudiar algumas acusações públicas que o referido artista fez à Organização dos CVMA, uma Organização séria, que há 12 anos mantém o único evento de premiação da Música Cabo-verdiana, com igual longevidade. Recordar também que os CVMA são reconhecidos pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas como o Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana”, salienta.

A mesma fonte explicou que o objectivo dos Cabo Verde Music Awards é engrandecer a Música nacional, homenageá-la no seu todo e proporcionar aos artistas um imenso espaço mediático através da criação de um evento que granjeia o interesse e a presença de centenas de personalidades do sector, patrocinadores, parceiros, jornalistas nacionais e internacionais.

“Lamentamos, por isso, a tentativa de desvirtuar o objectivo maior do evento e tentar reduzi-lo a uma mera competição que alimenta rivalidades entre artistas e trabalhos a concurso. Compreendemos que todos os músicos, intérpretes, produtores depositam nos CVMA uma enorme expectativa todos os anos e é legítimo o seu desejo de estar presente no maior número de categorias possível. Compreendemos igualmente que todos os eventos e actividades que pressupõem selecções e pré-selecções são alvo de discórdias por total impossibilidade de “agradar a todos”, sublinha a organização.

Conforme a organização, o evento rege-se por um regulamento público e o processo de pré-nomeação é conduzido por um Júri idóneo, independente, composto por 11 elementos reconhecidos em vários quadrantes da indústria musical e nos quais a Organização deposita toda a sua confiança e respeito.

“Acrescentar também que os Cabo Verde Music Awards recusam a acusação de `evento elitista` e justificam-no com números. Ao longo das suas 10 edições já foram nomeados 230 diferentes nomes da música cabo-verdiana e mais de 500 trabalhos discográficos considerados e em representação de várias regiões do mundo: Cabo Verde, Diáspora e outros países onde a música cabo-verdiana é disseminada”, reforça.