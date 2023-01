​XII Edição dos Cabo Verde Music Awards será 3 de Junho

A organização dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) acaba de anunciar, num comunicado divulgado hoje, a data da gala da XII edição e o lema do evento que será “O Futuro é Agora”.

Segundo a organização, este lema foi pensado numa visão mais futurista da música, alinhada com os desafios da actualidade mas sem deixar de lado a herança cultural e rítmica que contribui para identificar e distinguir Cabo Verde no Mundo.

A XII edição visa distinguir os trabalhos e os artistas que mais se destacaram na música de Janeiro a Dezembro de 2022.

Para esta edição do Prémio Oficial da Música de Cabo Verde serão anunciados novos júris, conforme está previsto em regulamento procurando sempre obter representatividade de todos os quadrantes da indústria e criação musical.

A organização avisou que o evento terá, também, uma redução de categorias em palco. “Recorde-se que a última edição dos CVMA aconteceu no dia Mundial da Música, 01 de Outubro de 2022 e premiou 17 categorias, além da atribuição do troféu Acção Social e do troféu Carreira- Cesária Évora”.

Este ano, de acordo com a mesma fonte, o evento passa para o mês de Junho, com o objectivo de gradualmente conseguir chegar às datas em que os Cabo Verde Music Awards aconteciam antes da pandemia, ou seja, na janela temporal entre Março e Maio.

Conforme o mesmo documento, o intuito é aproximar o ano do concurso da cerimónia de premiação. A organização informou que brevemente serão partilhados todos os detalhes referentes ao regulamento e corpo de jurados desta edição que está marcado para 3 de Junho.