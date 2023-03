Corpo de jurados dá lugar a Academia CVMA

A XII edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) está marcada para dia 3 de Junho. A organização realizou esta terça-feira, 28, uma conferência de imprensa para apresentar algumas alterações para esta edição.

Segundo a organização, o habitual corpo de jurados, este ano dá lugar à Academia CVMA que é composta por personalidades, directa e indirectamente, ligadas à música cabo-verdiana ou a outros sectores representativos da comunidade artística e cultural da sociedade, nomeadamente, comunicação social, artes e produção de eventos, produtores, editoras, agentes musicais e músicos.

Fazem, assim, parte da academia CVMA cerca de 40 personalidades de todos os quadrantes da indústria musical, de Cabo Verde e das várias diásporas. “A adopção deste modelo de Academia pretende aproximar-se dos modelos adoptados em premiações semelhantes noutros países com o objectivo de ter uma visão mais ampla, abrangente e multidisciplinar da votação”, explica a organização.

“Caberá à Academia indicar os Nomeados por categoria, três na maioria das categorias e quatro nas categorias de Música do Ano, Álbum do Ano, Intérprete Feminina e Intérprete Masculino e posteriormente votar nos vencedores”, indica.

A organização apontou que a categoria Música Popular do Ano será inteiramente votada pelo público, online. As categorias Artista em Palco e Artista Revelação serão parcialmente votadas pelo público, online.

Estão a concurso 17 categorias e haverá cinco menções honrosas. “Para este ano estão a concurso 17 categorias, a saber: Música do Ano, Álbum do Ano, Música Popular do Ano, Intérprete Feminina do Ano, Intérprete Masculino do Ano, Morna do Ano, Funaná do Ano, Coladeira do Ano, Música Tradicional do Ano, Kizomba do Ano, Hip Hop do Ano, Afrobeats/Afrohouse/Afropop do Ano, Colaboração do Ano, Outros Ritmos do Ano, Videoclipe do Ano, Artista em Palco do Ano e Artista Revelação do Ano. E serão também consideradas cinco menções honrosas: Instrumentista, Digital, Compositor, Beatmaker e Produtor Musical”, específica.

A edição de 2023 irá contemplar os trabalhos lançados física ou digitalmente entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2022.

Conforme a organização, este ano foram introduzidas algumas alterações ao Regulamento: Eliminação da figura de Pré Nomeados, sendo que serão apenas contempladas Nomeações;Introdução da categoria Música do Ano, para além da categoria Música Popular do Ano; Introdução da categoria Outros Ritmos; Inclusão de Afropop na categoria Afrobeat / Afrohouse; Música do Ano, Álbum do Ano, Intérprete Feminina e Intérprete Masculino terão 4 nomeações cada uma e há a retoma da categoria Artista em Palco.

A gala de apresentação dos nomeados terá lugar no dia 1 de Abril e contará com a presença e actuação de vários artistas cabo-verdianos. “A ideia é levar o Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana ao mundo em especial às comunidades na diáspora contribuindo assim para alargar o impacto e visibilidade da música cabo-verdiana que se faz a cada ano”, assegura a organização.