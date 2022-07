Mário Marta lidera a lista dos pré-nomeados

​Já são conhecidos os pré-nomeados da XI edição dos Cabo Verde Music Awards. Os nomes foram anunciados esta quarta-feira, 6, pelo júri dos Cabo Verde Music Awards, liderado por Osvaldo Moura.

Segundo a organização, estão pré-nomeados 47 artistas de forma directa e 64 de forma indirecta (colaborações) para os CVMA 2022.

E destes artistas Mário Marta lidera a lista com seis pré nomeações, seguido de Diva Barros, Ary Kueka, Dino d’Santiago, Neuza, SOS Mucci e William Araújo todos com quatro pré nomeações cada.

Mário Marta está pré-nomeado nas categorias de Melhor Funaná com a música “Es Ka Ta Reia”, Melhor Coladeira com “Pé Di Campo”, Melhor Música Tradicional com “Pitada Kankan”, Melhor Morna com “Morna Vanguarda”, Melhor Interprete Masculino e Álbum do Ano com “Ser De Luz”.

As votações online começam esta quinta-feira, 07, e terminam a 20 de Agosto. E desta feita, uma semana depois serão anunciados os três nomeados aos Cabo Verde Music Awards em cada categoria.

Para esta edição serão considerados os trabalhos lançados física ou digitalmente entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2021.

A gala de premiação acontece na cidade da Praia, no dia 01 de Outubro deste ano e fazem parte do corpo de jurados 11 elementos de vários quadrantes da indústria musical.

A organização explicou que para esta edição, o júri introduziu a categoria de Melhor Beatmaker à lista por considerar que o panorama da música actual, em particular da música eletrónica, justifica a premiação dos produtores que se dedicam quase em exclusivo à criação de beats e arranjos eletrónicos.

"Desta forma, o júri propôs separar estes artistas dos produtores musicais tradicionais que fazem uma produção mais orgânica. Melhor Beatmaker, Melhor Produtor e Melhor Videoclip são as categorias consideradas mais “técnicas” e que exigem uma avaliação por parte de especialistas e profissionais do setor. Por essa razão elas não são sujeitas a pré nomeação nem votação popular”, esclarece.

Lista

Artista Revelação

1. Ary Kueka

2. Deby Tavares

3. Edwin Vibez

4. Lyzandra Gomes

5. Mureno

6. Yuru

Melhor Funaná

1. Manú Reys feat Ferro Gaita, “Dodu Dodu”

2. Mário Marta, “Es Ka Ta Reia”

3. MC Prego Prego, “Riba Gaita”

4. Tony Di Frank feat Vany Gaita, “Di Nos Ka Tem Hora”

5. Tony Fika feat Va De Fika, “Nos Infância”

6. Zé Espanhol, “24 hora”

Melhor Coladeira

1. Diva Barros, “Um Bem Dum Cavaquim”

2. Jorge Gorila, “Nha Terra Prmetida”

3. Lucibela, “Curpim Sab”

4. Mário Marta feat Neuza, “Pé Di Campo”

5. Neuza feat Mureno, “Conberso Cu Distino”

6. Zerui Depina, “Biús”

Melhor Música Tradicional

1. Adê feat Jenifer Solidade & Mestrinho, “Fazê Gat”

2. Ary Kueka, “As Água”

3. Dino D’Santiago, “Voei de Mim”

4. Lyzandra Gomes, “Nha Viagem”

5. Mário Marta, “Pitada Kankan”

6. Titita feat Ceuzany, “Sofia”

Melhor Morna

1. Ary Kueka, “Anjo Da Guarda”

2. Diva Barros feat Tito Paris, “Morabeza BLéza”

3. Mário Marta, “Morna Vanguarda”

4. Nancy Vieira, “Sabu”

5. Neuza, “Prisão”

6. Roy Job, “Amor D ́Mãe”

Melhor Hip Hop

1. Batchart feat Michelle, “Navio Vicente”

2. Hélio Batalha, “Immortal”

3. Lose Jr, “Fight4life (versão clean)”

4. Mark Delman, “Pode Bem”

5. Rapaz 100 Juiz feat Fattú Djakité, “Strada”

6. Trakinuz, “Nha Titiu”

Melhor Afrobeats/Afrohouse

1. Danni Gato feat Mc Prego Prego, “Imagina Só”

2. Kinzim, “Ku Bo Te Fim”

3. MC Prego Prego feat MC Acondize & Toru, “So Badjon”

4. Ricky Man feat Garry, “Sabi ta Matam”

5. Sos Mucci feat Jonatthon, “Raskon”

6. YuranBeatz, “Na Mei”

Melhor Ritmo Internacional

1. Dieg, “Mununo”

2. Dino d ́Santiago feat Slow J, “Esquinas”

3. June Freedom, “Andréia”

4. Nelson Freitas feat Mr Eazi, “Tellin Me Something”

5. Nenny, “Tequila”

6. Petcha feat Sos Mucci & Big Rasta, “Amor De Infância”

Melhor Kizomba

1. Dynamo, “Primavera”

2. Gama feat Tony Fika, “Nu Ta Ama”

3. Garry feat Nayr, “Sim Sabia”

4. Mureno, “Mor Di Nha Vida”

5. Neyna, “Nha Mos”

6. William Araújo, Dynamo & Djodje, “Suleban”

Melhor Colaboração

1. Elida Almeida feat Nitry & Indira, “Segredu ́s”

2. Neuza feat Mureno, “Conberso Cu Distino”

3. Petcha feat Sos Mucci & Big Rasta, “Amor De Infância”

4. SOS Mucci feat Jonatthon, “Raskon”

5. Voz&Versu #1, “Ka Podi Finda”

6. William Araujo, Dynamo & Djodje, “Suleban”

Melhor Intérprete Feminina

1. Diva Barros, “Bo Mistêr”

2. Elida Almeida, “Segredu ́s”

3. Gama, “Nu Ta Ama”

4. Lyzandra Gomes, “Nha Viagem”

5. Nenny, “Tequila”

6. Neuza, “Conberso Cu Distino”

Melhor Intérprete Masculino

1. Dino D ́Santiago, “Esquinas”

2. June Freedom, “Andréia”

3. Mário Marta, “Morna Vanguarda”

4. Mureno, “Mor Di Nha Vida”

5. SOS Mucci, “Kampion”

6. William Araújo, “Suleban”

Melhor Álbum do Ano

1. Ary Kueka, “Sampadiu”

2. Batchart, “Resiliente”

3. Dino d ́Santiago, “Badiu”

4. Diva Barros, “Um Bem Dum Cavaquim”

5. June Freedom, “Anchor Baby”

6. Mário Marta, “Ser De Luz”

Música Popular do Ano

1. Dynamo, “Primavera”

2. Kinzim, “Ku Bo Te Fim”

3. MC Acondize, “É Pa Pila”

4. MC Prego Prego, “So Badjon”

5. SOS Mucci, “Kampion”

6. William Araujo feat Dynamo & Djodje, “Suleban”