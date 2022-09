​Big Rasta e Ceuzany são os convidados especiais dos CVMA 2022

Os artistas Big Rasta e Ceuzany serão os convidados especiais da XI edição da gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), que acontece no dia 1 de Outubro, na Cidade da Praia.

A organização dos CVMA anunciou esta terça-feira, 13, numa nota enviada que os dois artistas cabo-verdianos vão se juntar em palco para mostrar o mais recente projecto que fizeram em conjunto “Mundo Maguado”.

“Mundo Maguado” conforme a mesma fonte é um tema que junta os ritmos tradicionais de Cabo Verde, em especial a coladeira, com o hip hop.

"O tema foi escrito por Big Rasta (Chris Dias) e contou com a produção de Puto Lopes. O projecto tem a assinatura da Full House Entertainment", indica a organização.

Conforme explicou a organização Big Rasta é um talento do hip hop nacional e Ceuzany, um nome que dispensa apresentações e que é uma das vozes femininas de maior destaque da música cabo-verdiana, e que prometem uma actuação arrojada e muito original no palco dos Cabo Verde Music Awards.

De lembrar que este ano, a portuguesa Catarina Furtado e o cabo-verdiano Dorival Bettencourt são os apresentadores da gala.

Na semana passada a organização tinha anunciado o primeiro convidado especial que é o artista James dos Reis, filho de pais cabo-verdianos que nasceu em Portugal.

Os bilhetes para a gala custam 2 mil escudos, e estão à venda na livraria Nhô Eugénio, Loja Team Love e espaços Kero / Artes & Bolos, além de continuarem disponíveis no PassID. Já os bilhetes para a After Party custam mil escudos (pré venda) e 1500$ (porta).

Votações

As votações para as categorias de voto popular Artista Revelação e Música Popular do Ano estão a decorrer no site oficial www.cvma.cv. Para Artista Revelação, onde a votação do público é parcial e somada à do júri, a votação popular termina dia 20 de setembro.

No caso da Música Popular do Ano será inteiramente votada pelo público, pelo que a votação estará aberta até ao 2º intervalo da gala.