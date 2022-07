Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas lança Edital público do Cinema e Audiovisual

​O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Núcleo Nacional do Cinema (NuNaC) fez esta sexta-feira, 22, na cidade da praia, o lançamento do Edital público de apoio a projectos para as áreas do Cinema e Audiovisual.

Este edital visa apoiar o desenvolvimento das actividades cinematográficas e audiovisuais, desde a criação até à divulgação e circulação nacional e internacional das obras, potenciando o surgimento de novos valores, contribuindo para a diversidade de oferta cultural e para os setores cinematográfico e audiovisual. O director Geral das Artes e das Indústrias Criativas (DGAIC), Adilson Gomes, que também é coordenador do NuNaC, fez o lançamento do edital e disse que neste primeiro edital vão apoiar os projectos dos jovens talentos, as primeiras obras, a produção e a internacionalização. “Vamos ter um montante de dois mil contos, para financiar os projectos. A candidatura pode ser apresentada a partir do dia 25 deste mês, e estará aberta por um período de um mês”, afirma. Depois disso, Adilson Gomes explicou que terão um período de avaliação de duas semanas, para avaliar todos os projectos que vamos receber. “Os projectos serão avaliados por um júri que faz parte também do NuNac, mas onde eu enquanto coordenador não farei parte parte. Mas os outros elementos estarão disponíveis para avaliar os projectos e depois termos um feedback público sobre esses projectos seleccionados e aptos a receber esse financiamento”. Segundo disse, a verba que financia o NuNac vem da compensação da taxa equitativa da cópia privada, e depende muito do valor arrecadado, ou seja, do imposto arrecadado. “Este ano tivemos uma arrecadação de oito mil e tal contos e esse valor é disponibilizado de forma trimestral. Já tivemos apoios fora do edital, que podemos fazer isso, neste ano já apoiamos o programa “Mindelo Convida” com 1200 contos que é um programa da RTP África que exibido em Setembro, e também apoiamos o prémio nacional de publicidade na parte audiovisual com 500 contos”, indica. E acrescentou que estão ainda a pagar outras actividades que já aconteceram, como formação na área de produção criactiva, que teve lugar entre finais de Fevereiro e início de Março. Adilson Gomes sublinhou que espera que este edital tenha impacto nacional, porque vai beneficiar os proponentes nacionais, os fazedores do cinema e os profissionais que trabalham na área de audiovisual no país. “Queremos que esse edital tenha um impacto muito bom, ainda que numa escala menor, porque não vamos avançar logo para os grandes festivais, mas para projectos de curta e média metragem, documentários e outros projectos de internacionalização”, assegura. Conforme sublinhou este ministério tem dado muita atenção aos direitos autorais, e esse edital vai dar muita atenção a isso, sobre as obras que vão utilizar principalmente músicas, letras ou mesmo algum texto que o autor não tenha autorização. “Vamos fazer com que essas pessoas tenham autorização, ou pelo menos paguem esse direito, para que esse produto ou filme possa ser reproduzido com toda a legalidade possível”.

