​Em Agosto respira-se jazz no Mindelo

A X edição Mindel Summer Jazz acontece nos dias 4 e 5 de agosto. A programação paralela começa dia 1. Informação avançada hoje, pela organização do festival.

A organização promete um evento à altura, para assim celebrar os dez anos do Summer Jazz, que este ano homenageia a co-fundadora do festival, Samira Pereira, falecida em 2021, vítima da covid-19.

Em conferência de imprensa, realizada hoje, no Mindelo, que serviu para apresentação do cartaz, Alexandre Novais, da organização, destacou a “grandeza do certame”.

“Vai ser uma edição à altura do que os sanvicentinos esperam do Summer Jazz e digna do seu décimo aniversário. Fazemos este festival para a cidade, de Mindelo para Cabo Verde e para o Mundo. Como é habitual, temos um leque de actividades gratuitas para os munícipes, em diferentes partes da cidade e o palco principal que acontece na Pracinha do Liceu velho, onde vamos montar o nosso Jazz Village”, explica.

Vou Monteiro destaca o recomeço do festival, depois da paragem provocada pela pandemia.

“O recomeço é um grande momento para entrarmos na linha que sempre pensamos. Sempre pensámos que a décima edição seria uma coisa grande, mas levando em conta a situação actual, de alguma contenção, e também neste momento de problemas de transporte, resolvemos focar numa coisa: a qualidade do evento e conseguir desenhar o cartaz à volta dos artistas de jazz que nos vão trazer alegria”, sublinha.

Cartaz

As actividades do Mindel Summer Jazz começam no dia 1 de Agosto, com a instalação artística no Centro Cultural do Mindelo, numa homenagem a Samira Pereira.

Para o dia 2, no âmbito do MSjunior, estão previstas atuações da Orquestra Sab Sabin e AfroBand, na Praça Nova. O Alta Lua Jazz Conection, considerada a pré-abertura do festival, acontece no pontão da Marina, no dia 3 de Agosto, com um artista surpresa, vindo de Portugal.

Vamar Martins feat. Carmen Silva abrem oficialmente o palco principal, dia 4 de Agosto. Durante dois dias vão desfilar pelo palco artistas e bandas como Tone Afromix Band, Trio Mindel feat. Gabriela e Bertânia, Pret & Bronk feat. Sandra Horta, Trio 360º e maestro Alain Perez Quinteto.