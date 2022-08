​Concurso aberto para 5ª edição do Prémio Literário Arnaldo França

Os cidadãos cabo-verdianos residentes no País ou no estrangeiro, ou residentes em Cabo Verde há mais de cinco anos, já podem concorrer à 5ª edição do Prémio Literário Arnaldo França, cuja candidatura se encontra aberta até 30 de Setembro.

O Prémio Literário Arnaldo França, instituído em parceria pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV), tem como propósito a promoção da língua portuguesa e do talento literário em Cabo Verde, bem como homenagear Arnaldo França, destacada figura da literatura e cultura cabo-verdiana. Com a instituição deste prémio, de acordo com uma publicação da Imprensa Nacional, pretende-se seleccionar trabalhos inéditos de “grande qualidade” no domínio da prosa literária, redigidos em língua portuguesa, e da autoria de cidadãos cabo-verdianos ou residentes em Cabo Verde há mais de cinco anos. A mesma fonte explica que o prémio vai contemplar a edição da obra premiada, assim como uma componente pecuniária de cinco mil euros a título de prémio. O escritor cabo-verdiano José Joaquim Cabral foi o vencedor da 4ª edição deste prémio distinguido pelo romance “Destino Aziago”. Reconhecido poeta e ensaísta, Arnaldo França foi académico que esteve na génese do ensino superior em Cabo Verde, além de crítico, investigador e historiador da literatura cabo-verdiana.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.