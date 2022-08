​Espectáculo “Divas - Fado e Morna" regressa a Lisboa em Setembro

O espectáculo “Divas - Fado e Morna" da cantora cabo-verdiana Cremilda Medina e da portuguesa Célia Leiria regressa ao jardim da Amália da Casa-Museu Amália Rodrigues, em Lisboa, no mês de Setembro.

Em nota enviada às redacções, o manager da cantora Cremilda Medina informou que, devido à elevada procura, o novo espectáculo das duas cantoras está agendado para o próximo dia 18 de Setembro.

A mesma fonte anunciou que após terem esgotado três sessões no ano passado no jardim da Amália da Casa-Museu Amália Rodrigues, este ano, o espectáculo teve já duas sessões, sendo que a primeira aconteceu no dia 10 de Julho e a segunda no dia 7 deste mês.

“Sem dúvida que têm sido finais de tarde marcantes, com uma grande cumplicidade e união entre o Fado e a Morna onde Cremilda Medina, Célia Leiria e os músicos que as acompanham apresentam um espectáculo totalmente acústico e ao mesmo tempo intimista, o que eleva estes dois estilos musicais para um outro patamar”, frisa.

Conforme o manager, ao mesmo tempo que cantam, Cremilda e Célia fazem com que o público sinta cada palavra, levando-o para dentro do espectáculo onde ecoam as suas vozes, ao ar livre, no jardim da casa onde a eterna Rainha do Fado viveu durante quarenta e quatro anos.

Depois de Lisboa, Cremilda Medina viaja para a ilha de São Vicente, onde vai participar da 38ª edição do Festival da Baía das Gatas, que será realizada nos dias 12, 13 e 14 deste mês.

Já no dia 27 deste mês, a cantora cabo-verdiana regressa a Portugal para mais um concerto, desta feita no jardim da Cordoaria, na cidade do Porto.