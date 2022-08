​Catarina Furtado vai apresentar gala dos CVMA 2022

A apresentadora portuguesa e embaixadora da Boa Vontade da UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas) Catarina Furtado vai apresentar a gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), que acontece no dia 1 de Outubro, na Cidade da Praia.

A informação foi avançada esta quarta-feira, 31, pela organização dos CVMA que todos os anos procura trazer personalidades do mundo da música e do espectáculo para apresentar o evento.

A organização informou que para a XI edição dos CVMA desafiou Catarina Furtado a vir juntar-se à festa da música cabo-verdiana. E Catarina Furtado acedeu prontamente ao convite e será, por isso, a apresentadora da gala dos CVMA 2022 que acontece dia 1 de Outubro, na Cidade da Praia.

Conforme a organização, é um orgulho e factor de enorme satisfação poder contar com uma das apresentadoras e comunicadoras de maior destaque da actualidade como “host” do evento.

Catarina Furtado é também uma personalidade reconhecida pelo seu posicionamento social e defesa de grandes causas. "É também este o propósito do convite, tendo em conta que a causa social a que os CVMA se associam este ano é a Luta Contra a VBG e Luta Contra a Violência Sexual contra Meninas e Mulheres. Duas causas com as quais Catarina Furtado se identifica e nas quais tem trabalhado há largos anos”, frisa a organização.

Bilhetes à venda

A organização avisou que os bilhetes para os Cabo Verde Music Awards já estão à venda, para já online, na plataforma PASSID e por um valor promocional para o 1º lote de 1500$.

Já o 2º lote irá custar 2000$ e o 3º lote 3000$. Os bilhetes para a After Party custam 1000$ (pré venda) e 1500$ (porta).

A mesma fonte comunicou que brevemente anunciará outras novidades sobre o cartaz da gala.