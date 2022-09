MCIC pretende concluir, em três meses, musealização das Ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) conta entregar à população a musealização das Ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Conceição na Cidade Velha, em três meses. A obra orçada em cerca de três milhões de escudos, é financiada em 50% pelo Fundo do Turismo e 50% pela Cooperação Portuguesa.

Abraão Vicente falava aos jornalistas após a visita à Cidade Velha no âmbito do arranque da implementação do referido projecto.

“É uma igreja ainda pertencente à Igreja Católica, mas o primeiro ponto aqui é agradecer a cedência do espaço. Quando se descobriu a igreja, o terreno já era de uma propriedade privada. Manuel de Pina, ex-presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, ofereceu esta igreja à Igreja de Cabo Verde e através desta cooperação, vamos fazer a sua recuperação”, disse.

Conforme informou, a obra está orçada em cerca de três milhões de escudos, 50% financiado pelo Fundo do Turismo e 50% pela Cooperação Portuguesa.

A ideia é tornar a igreja numa espécie de museu-praça onde as pessoas têm acesso e os turistas conseguem fazer uma visita.

“Vai haver aqui quatro placares a explicar a importância dessa igreja para a construção posterior da cidade de Ribeira Grande e vamos ter aqui vários serviços de apoios ao turismo. Será uma das mais importantes atrações turísticas da Cidade Velha, sendo que não tendo a parede e a igreja reconstruída, teremos aqui todos os elementos para que os habitantes da Cidade Velha e os visitantes percebam a importância deste novo museu a céu aberto”, justificou.

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, constitui uma das mais antigas igrejas de Cabo Verde. Estima-se que a sua construção tenha acontecido entre 1466 e 1470, após provável instituição de pequenos oratórios, depois da chegada dos primeiros colonos em 1462, sendo o infante D. Fernando o responsável pela sua materialização.