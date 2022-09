​Ministério da Cultura financia TEARTI no valor de 700 mil escudos

Este financiamento acontece no âmbito de um protocolo de incentivo financeiro que foi assinado esta terça-feira, 06, entre o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e a companhia de teatro Fladu Fla.

O protocolo visa a realização do Festival Internacional de Teatro do Atlântico (TeArti) que já vai na sua sexta edição.

Para Abraão Vicente, este protocolo é o culminar de um longo processo de negociação com o grupo Fladu Fla e o reconhecimento público do trabalho meritório que esta companhia de teatro tem realizado na região sul do país, para implementação do teatro e para a concretização do Festival Internacional de Teatro do Atlântico, na Cidade da Praia, que é a cidade criativa da UNESCO.

“O Fladu Fla tem tido a ousadia de fazer, de ensinar dramaturgia nacional, obras clássicas e inéditas, tem tido a capacidade de ter o enraizamento nas comunidades na Cidade da Praia e na ilha de Santiago. E nada como concretizar um protocolo que tem a intenção de ser anual, revisto e melhorado”, afirma.

Abraão Vicente sublinhou que é a primeira vez que assinam um protocolo na região sul do país no valor de 700 mil escudos.

“É algo que é significativo e já incluímos o mesmo protocolo para o Orçamento do Estado para 2023, ou seja, iniciaremos este ano, e a nossa ideia é consolidar, porque o Programa de Acesso à Cultura e Cesária Évora Academia de Artes são programas que devem depois culminar, para que os actores tenham outro tipo de formação e subirem no palco”.

O governante explicou que nesta pós-pandemia estão audazes, no sentido de aumentar a fatia de financiamento aos grupos organizados. “Este é um momento de reconhecimento público, através de uma parceria pragmática mensurável através do volume do financiamento que espero que seja o suficiente, para garantir que aconteça”.

Para a presidente da Associação Teatral Fladu Fla, Sheila Martins, este protocolo vem trazer um alento à produção da companhia de teatro que voluntariamente vem realizando este evento de grande simbologia para o teatro cabo-verdiano na sua conquistas para a libertação da alma crioula repondo o equilíbrio sociocultural.

“Este protocolo vai despertar a possibilidade de outros financiamentos de projectos artísticos e garantir os recursos básicos para o fecho da programação e realização da nossa sexta edição do Festival Internacional de Teatro do Atlântico”, assegura.