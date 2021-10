Praia acolhe de 18 a 26 de Outubro a 5ª edição do TEARTI

A cidade da Praia acolhe no dia 18 a 26 deste mês, a 5ª edição do Festival Internacional de Teatro do Atlântico (TEARTI) que irá acontecer sob o lema “Korda Kauberdi” que contará com a participação de grupos de Portugal, Angola e Brasil.

A informação foi avançada esta quinta-feira pelo presidente da Companhia de Teatro Fladu Fla, Sabino Baessa, numa conferência de imprensa. Esta edição do TEARTI vai homenagear o grupo cultural Korda Kauberdi, fundado por Francisco Fragoso.

“Korda Kauberdi foi um grupo fundado com o objectivo de promover o teatro genuinamente cabo-verdiano, e o grupo Flado Fla está nesta mesma linha e é por isso que esta edição homenageia o grupo”, esclareceu Sabino Baessa.

Segundo presidente da Companhia de Teatro Fladu Fla, o teatro tem um papel importante no processo da educação sociocultural da sociedade, destacando que, por assim entender, e numa parceria com a Biblioteca Nacional, e a Câmara Municipal da Praia, pretende-se envolver todas as escolas do país com a exibição da peça “Chiquinho”.

Baessa explicou que a plateia vai viajar pelo mundo, sem sair do lugar, assistindo à diversidade cultural com diversos grupos, que trazem aos palcos a identidade cultural dos países do corredor do Atlântico que constitui a origem e a extensão da cultura cabo-verdiana.

O festival arranca no dia 18, com a peça “Chiquinho”, e no dia 19, no Centro Cultural Português, será apresentado a peça “Confiando Confinado”, do grupo Fio de azeite, dos Marionetes da companhia de teatro de Sintra, Portugal.

“No dia 20, um grupo do Brasil vai fazer as honras da casa, com a peça “Fio de conta”, para no dia seguinte ser apresentado novamente a peça “Chiquinho”, para quem não conseguiu acompanhar a abertura do festival, devido às restrições da Pandemia”, acrescentou.

A nível da promoção infantil, Sabino Baessa avisou que está prevista a actuação do palhaço Pirolima e o mágico Ady, no cinema do Plateau, e no mesmo dia a apresentação do grupo circense Enigma, com a peça “Congufuzão”.

A presidente do Instituto Biblioteca Nacional de Cabo Verde, Matilde Santos congratula-se com a iniciativa de trazer os alunos para o teatro e acredita ser uma estratégia muito eficaz para aprimorar o conhecimento dos estudantes.

“O teatro tem o poder de ligar várias formas de arte, passando por literatura, pela dança, música e pintura, e essa interacção de linguagem escrita com a verbal é interessantíssima, é nesta óptica que nos associamos a este projecto que tem uma abrangência maior”, sublinhou.

E o director da Cultura e Economias Criativas da Câmara Municipal da Praia (CMP), Adilson Spínola falou, por seu lado dos desafios enfrentados pelo sector da cultura devido à pandemia da COVID-19, e realçou que a edilidade praiense vem, desde sempre, apoiando o teatro, uma tentativa de dinamizar a cultura e as artes cênicas no município.

“Nada mais justo do que abrasar estes projectos, dinamizar o festival de teatro do Atlântico, ser um grande parceiro para dinamizar as artes cénicas no município”, reconheceu.

Adilson Spínola afirmou que cumprindo o protocolo assinado com o grupo de teatro Fladu Fla, a CMP criou o prémio de dramaturgia “Ano Nobu”, visando proporcionar aos jovens oportunidade para ingressarem nas áreas dramáticas, indicando que o processo está ainda na fase de avaliação.