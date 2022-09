​James dos Reis é convidado especial da XI edição da Gala Cabo Verde Music Awards

James dos Reis, uma das vozes revelação do ano, é um dos convidados especiais da XI edição da Gala Cabo Verde Music Awards (CVMA) agendada para 1 de Outubro, na Cidade da Praia.

A informação foi avançada hoje, pela organização que está a preparar a festa da música cabo-verdiana.

James tem 26 anos, nasceu em Portugal, filho de pais cabo-verdianos que lhe deram a raiz e a essência que explora hoje na música.

Apesar da ligação à música ser omnipresente na sua vida, foi apenas aos 17 anos que James dos Reis começou a mostrar a sua voz aos que o rodeavam. Em busca de novas experiências pessoais, em 2016 muda-se para Londres, onde acaba por encontrar mais uma vocação, a de modelo.

Mantendo a representação internacional na área da moda, James dos Reis volta a Portugal quatro anos depois para abraçar o que mais o inspira na vida: a Música.

Actualmente encontra-se a trabalhar no seu primeiro EP a solo, “SETE”, onde se quer dar a conhecer ao grande público, de uma forma mais genuína e sem qualquer tipo de preconceitos. “NPM” foi a primeira revelação deste projecto.

Autor e intérprete, James dos Reis seduz-nos com uma sonoridade fresca, numa fusão irresistível entre a pop e o balanço dos ritmos africanos que evocam as suas raízes cabo-verdianas e influências musicais, que, além do afro-pop, têm a marca da soul e do r&b, muito ligadas ao seu percurso em Londres.