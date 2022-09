​Dorival Bettencourt apresentador dos CVMA 2022

Dorival Bettencourt vai se juntar à convidada especial, Catarina Furtado, na apresentação da XI gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), que acontece dia 1 de Outubro, na Cidade da Praia.

Segundo uma nota da organização, todos os anos os Cabo Verde Music Awards juntam em palco vários apresentadores com representatividade no país, mas também em toda a lusofonia, para enriquecer ainda mais a festa da música cabo-verdiana.

Para este ano, a apresentação da gala dos CVMA estará a cargo de Catarina Furtado e Dorival Bettencourt.

A organização frisou que Dorival Bettencourt aceitou o desafio, para, pelo segundo ano consecutivo, apresentar a Gala CVMA 2022. No ano passado partilhou o palco com a cantora Nancy Vieira.

E pelo palco dos CVMA já passaram vários apresentadores que contribuíram para abrilhantar a festa da música cabo-verdiana e levá-la a toda a lusofonia.

Maria Celina, Waldemar Pires, Maria João Silveira, Nelson Évora, Ana Sofia Martins, Vladmir Magalhães, Laurindo Veira, Big Barão Boss, Vânia Oliveira, Jefferson Gomes,

Cláudia Semedo, Carlos Fonseca, Nadine Fortes, Eder Xavier, Vanessa Figueiredo, Carlos Andrade, são nomes de comunicadores de Cabo Verde, Portugal, Angola, Moçambique e Guiné Bissau que já apresentaram o evento ao longo das suas dez edições.

Conforme a organização, Dorival Bettencourt é um cabo-verdiano nascido na Cidade da Praia, mas um verdadeiro cidadão do mundo. “É empresário, executivo e consultor internacional com quase duas décadas de experiência. Para além de ser Director de Estratégia na multinacional DAI Global sediada em Washington (EUA) é também especialista internacional em matéria de desenvolvimento económico tendo já trabalhado em mais de 20 países, em todos os continentes”.

A mesma fonte sublinhou que Dorival Bettencourt é também palestrante em conferências internacionais. “Ao lado execuctivo Dorival Bettencourt junta a sua faceta de comunicador nato e grande apaixonado pela cultura e música do seu país. Uma paixão que herdou da família. Dorival é filho de um dos ícones da música cabo-verdiana, ``Humbertona".

E que por isso, no meio das suas missões globais, Dorival Bettencourt encontra sempre forma de contribuir para eventos que celebram e enaltecem a cultura nacional. Nos últimos anos tem sido apresentador de vários eventos de prestígio como Mindel Summer Jazz e o lançamento do Mansa Floating Hub.

Votação

As votações para as categorias de voto popular Artista Revelação e Música Popular do Ano estão a decorrer no site oficial www.cvma.cv. Para Artista Revelação, onde a votação do público é parcial e somada à do júri, a votação popular termina dia 20 deste mês. No caso da Música Popular do Ano, inteiramente votada pelo público, a votação está aberta até ao 2º intervalo da gala, dia 1 de Outubro.