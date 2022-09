​Vídeo-single “Migrants” de Mário Lúcio lançado nas plataformas digitais

O músico cabo-verdiano, Mário Lúcio vai lançar hoje, nas plataformas digitais o seu vídeo-single “Migrants”, um tema que dá nome ao seu novo álbum, que será lançado no final deste ano.

Segundo uma nota da produtora Insulada, o vídeo vai ser publicado às 16h00 no Youtube e em todas as redes sociais de Mário Lúcio e na sexta-feira, 16, ficará disponível nas outras plataformas digitais.

Conforme a mesma fonte, o lançamento do primeiro vídeo do disco nas plataformas digitais abrirá a porta do que Mário Lúcio trará para os palcos de Cabo Verde, que escolheu para ser o local de lançamento da sua tour mundial.

Em relação ao disco, a mesma fonte explicou que é um trabalho discográfico que apela ao nosso humanismo e homenageia aqueles que perderam a vida a tentar cruzar mares e terras ao longo dos séculos.

“Um disco para ecoar no coração da humanidade, porque canta a beleza da caminhada humana e canta a tristeza dos que fogem da guerra, da perseguição, da fome, da miséria”, indica.

De lembrar que Mário Lúcio e Os Kriols têm agendados três espectáculos em Cabo Verde, com que iniciaram a sua tour mundial. O primeiro espectáculo acontece esta quarta-feira, 14, nas Salinas de Pedra de Lume, ilha do Sal, na sexta-feira, 16, será na Assembleia Nacional, na Cidade da Praia e no dia 18 deste mês, em São Vicente, na Rua de Lisboa.