​Dynamo celebra 10 anos de carreira com concerto no Coliseu dos Recreios

O artista cabo-verdiano, Dynamo vai celebrar os seus 10 anos de carreira, com um concerto, no dia 8 de Outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, Portugal.

Para este concerto, Dynamo convidou os artistas Breyth, Djodje, Grace Évora, Josslyn, Loony Johnson, MC Acondize, Mc Gasolina, Mika Mendes e William Araújo.

Segundo uma nota do Grupo Chiado, neste que será um espectáculo “único”, o músico afirma que será com redobrada alegria que subirá ao palco do Coliseu na companhia destes artistas que tanto admira e com quem tem o privilégio de ter trabalhado e acompanhar de perto os seus percursos musicais.

Para esta noite de celebração de uma década de sucessos, Dynamo prepara-se também para apresentar-se aos fãs com temas inéditos que deverão integrar o seu quarto álbum, que ainda está em fase de produção.

Conforme escreveu o artista na sua página no Facebook, fazer um show dessa magnitude em Lisboa não é só pelo prestígio, muito menos pelo dinheiro, mas sim por ter um valor profundamente sentimental.

“Fiz um dos concertos mais emocionantes da minha carreira no ano passado em Lisboa e sinceramente não tinha a mínima noção do quanto eu era querido em por cá. Numa sala de 1800 pessoas absolutamente lotada, as pessoas cantavam mais alto do que eu, escorreram-me lágrimas de gratidão, de felicidade. Infelizmente só cabiam 1800 pessoas, e muita gente não conseguiu entrar, por causa disso, fiz uma reunião com a minha equipa e decidimos criar este concerto para todos”, indica.

Cantor, compositor e produtor, Dynamo é um dos mais ouvidos no Spotify em Cabo Verde, com um total de 300 mil ouvintes no Spotify, 50 milhões de visualizações no YouTube e outras tantas centenas de milhares de seguidores nas diferentes redes sociais. O artista conta na sua discografia com três álbuns de estúdio,"One”(2014), “Mirror”(2016) e “Independent”(2020) e está actualmente a finalizar o próximo álbum.



Da kizomba ao afro pop, o artista é autor de várias músicas de sucesso, como “ Encaixa” e “ Princesa”, do seu primeiro álbum, “ Aperta”, “ Tequila” e “ Fica”, do segundo e “ Setembro” e “ Ka Ta Consigui”, de “Independent”– com o qual ganhou o prémio Álbum do Ano 2021, nos Cabo Verde Music Awards – e que farão parte do alinhamento do concerto de dia 8 de Outubro.