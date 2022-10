Dynamo celebra dez anos de carreira com concerto no Coliseu de Lisboa

Natural da ilha do Sal e residente em Portugal, Dynamo vai celebrar dez anos de carreira num concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, hoje, com vários convidados especiais.

O cantor, compositor e produtor já revelou que vai presentear os fãs com temas inéditos que deverão integrar o seu quarto álbum, que ainda está em fase de produção.

Djodje, Grace Evora, Loony Johnson, William Araújo, Breyth, Josslyn,MC Acondize, MC Gasolina e Mika Mendes são os convidados de Dynamo, nome artístico de Eder dos Santos.

Com o tema “Primavera”, Dynamo foi o vencedor da categoria música popular do ano, na XI edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), que aconteceu na noite de 01 de Outubro, na Cidade da Praia. Em 2021, ganhou o prémio Álbum do Ano 2021, com o “Independent”.

Dynamo venceu ainda o prémio de melhor kizomba, também com a música “Primavera”, e repartiu o de melhor colaboração com William Araújo e Djodje, com a interpretação de “Suleban”, bem como o do melhor produtor com Cláudio Ramos, igualmente com “Primavera”.

O artista tem na sua discografia três álbuns de estúdio, sendo “One” (2014), “Mirror” (2016) e “Independent” (2020).