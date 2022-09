Arrancam obras para reabilitação do antigo edifício da Alfândega Velha na Boa Vista

Arrancaram, este domingo, 25, as obras de reabilitação do antigo edifício da Alfândega Velha, sítio em Sal Rei, ilha da Boa Vista, conforme informou hoje o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

Através de um comunicado, o Ministério diz que as obras visam resolver as patologias de degradação do edifício e garantir as condições adequadas para a instalação do museu de arqueologia da Boa Vista.

Será ainda construído o alpendre que existia antigamente e que foi demolido, bem como pequenas rampas nas portas de acesso do saguão para parte interna do edifício para melhor acessibilidade.

Após a sua reabilitação, numa segunda fase, o edifício da Alfândega Velha albergará o novo Museu de Arqueologia da Boa Vista, que irá acolher parte significativa do espólio arqueológico nacional e que é proveniente dos naufrágios registados naquela ilha.

"Este projecto visa, para além de proteger, valorizar e divulgar o legado arqueológico da ilha, criar novos espaços de interpretação que contribuam para a diversificação da oferta turístico-cultural da ilha", diz o comunicado.

Esta intervenção conta com parte do financiamento do Projeto Margullar2 no quadro do Programa MAC 2014-2020 de que Cabo Verde é beneficiário e ainda com o financiamento do Governo através do Plano Operacional do Turismo (POT).