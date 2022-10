​IPC realiza “Encontro de Gerações”, jogos e contos tradicionais

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural, realiza hoje, 19, um “Encontro de Gerações”, no Museu Etnográfico da Praia. O encontro está enquadrado nas actividades alusivas ao dia da Cultura e das Comunidades, que se assinala a 18 de Outubro.

O IPC sublinhou que o objectivo do encontro é promover uma interacção entre os estudantes das Escolas Básicas de SOS e Lavadouro, situadas na Cidade da Praia, e os idosos através das Associações Comunitárias.

Durante o evento a geração mais nova terá a oportunidade de conhecer “os brinquedos, brincadeira e jogos tradicionais de outrora” da exposição temporária patente no museu, que fazem parte do folclore infantil e que reflectem tradições culturais de um povo, enquanto património lúdico que importa preservar e salvaguardar para a revitalização da memória colectiva e o conhecimento das presentes e futuras gerações.

Este encontro terá o apoio de artesãos e as crianças confeccionarão alguns brinquedos e jogos tradicionais.

Ainda hoje, enquadrado nas actividades alusivas ao dia da Cultura e das Comunidades, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas através do Instituto do Património Cultural apresenta o primeiro episódio de “Lê i skrebe kabuverdianu”.

Segundo indicou o IPC, trata-se de um programa de informação e comunicação de 10 episódios, sobre a língua cabo-verdiana, que irá falar sobre a sua origem, gramática, estatuto e uso.

A apresentação do sketch “Lê i skrebe kabuverdianu” será realizada pela linguista e técnica do IPC Adelaide Monteiro via zoom, com transmissão live no Facebook do Instituto do Património Cultural.