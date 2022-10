URDI 2022 leva "tradição oral" à Praça Nova

A sétima edição da URDI arranca a 30 de Novembro em São Vicente e tem como palco a Praça Nova. Sob o lema "Tradição Oral – Cultural imaterial", Paul e Boa Vista são os municípios em destaque.

O concerto “Nô bai Urdi” marcado para 26 de Novembro, na comunidade de Chã de Alecrim, faz o prenúncio da Feira de Artesanato e Design.

Informação avançada hoje, pelo director do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD), Osvaldo Marçal, em conferência de imprensa de apresentação do certame.

“Quanto às dinâmicas da URDI, teremos o concerto 'Nô bai URDI', o prémio Joy Soares, que este ano desafia os artesãos a apresentarem uma peça mais ligada à tradição oral. Quanto aos concertos URDI, este ano, tendo em conta o tema, tivemos o cuidado de fazer uma curadoria que vai de encontro ao tema e, por isso, na abertura, faremos uma revisitação ao trabalho da dona Terezinha Lopes da Silva e vamos encerrar com um momento dedicado a Celina Pereira”, afirma.

No âmbito da URDI, Mindelo acolhe a 3ª edição da URDI Júnior, com foco nos contos tradicionais. Deverão participar alunos de uma escola do ensino Básico e da Escola Industrial e Comercial do Mindelo.

Está a decorrer o concurso de design, promovido no âmbito do Salão Created in Cabo Verde, evento associado à URDI. O vencedor deverá ser conhecido a 30 de Novembro. Quanto às residências criativas, a URDI 2022 terá a residência “lata”. A nível das grandes conversas, a organização propõe um debate sobre tradição oral.

Este ano, o regulamento prevê a inscrição e participação na feira apenas de artesãos que disponham do cartão que certifica e atesta a profissão, ou seja, o cartão do artesão. Segundo a organização há, nesta altura, mais de 80 inscritos.

A URDI, considerado o maior evento nacional dedicado às artes, artesanato e design, é organizada anualmente entre os meses de Novembro e Dezembro, em São Vicente, pelo Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. A sétima edição acontece de 30 de Novembro a 4 de Dezembro.