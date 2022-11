​Ministério do Mar lança concurso de fotografia “Amar o Mar”

O Ministério do Mar anunciou o concurso de fotografia "Amar o Mar” destinado a fotógrafos profissionais residentes em Cabo Verde. Este concurso acontece no âmbito da 5ª edição da Cabo Verde Ocean Week que acontece de 20 a 25 de Novembro de 2022, sob o lema “Amar o Mar”.

Segundo uma nota do Ministério do Mar, as inscrições já estão abertas e decorrem até 10 deste mês.

A mesma fonte indicou que pretende-se que esta edição seja uma “nova largada” que se propõe à semana do mar, é chave-mestra a linguagem visual e fotográfica na massiva sensibilização para a preservação dos nossos mares e cultivo do “amor ao mar” que tantas oportunidades económicas e de desenvolvimento oferecem a este pequeno Estado Insular, mas Grande Estado Oceânico.

Este concurso, explicou a mesma fonte, visa estimular a produção fotográfica direccionada às áreas do mar, bem como promover a sua divulgação e preservação.

“Assim sendo, o Ministério do Mar desafia fotógrafos profissionais a demonstrarem que através da fotografia pode-se “amar” o imenso azul, e ainda demonstrar a relação do cabo-verdiano com o mar”, lê-se na nota.