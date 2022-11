​Estreia Filme Documentário “MAMA” na cidade da Praia

A produtora Korikaxoru Films informou esta sexta-feira, 11, que finalizou mais um projecto de filme documentário intitulado “MAMA”. E que trata-se de uma curta de 22 minutos realizada por Natasha Craveiro.

A estreia será este sábado, 12, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, pelas 18h30.

Depois da estreia na cidade da Praia, “MAMA” vai participar da Mostra Internacional de São Paulo, Brasil que acontece no próximo mês de Dezembro.

Segundo a sinopse da obra, este filme documentário nasceu quando a filha percebeu que a mãe estava a ter perdas de memória e começou a gravar as conversas que tinha com ela.

“Levava o seu telemóvel e captava as imagens e o som. Numa das conversas prometi-lhe que lhe deixaria ver as imagens antes de qualquer outra pessoa, infelizmente isso não aconteceu, ela partiu de repente deixando um vazio que nunca poderá ser preenchido”, explica.

A mesma fonte contou que dessas conversas nasceu "MAMA", só que as conversas são abruptamente interrompidas por um silêncio ensurdecedor. "Com a sua partida começa um novo momento da minha vida, o momento em que a mama deixa de existir fisicamente e eu preciso construir uma relação com as suas memórias. Preciso encontrar o elemento da nossa relação e formas de continuar a tê-la presente na minha vida. “Viajo pelas memórias e deparo-me com acontecimentos que a maturidade me permite agora se significar e compreender”.