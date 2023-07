Korikaxoru Films vai produzir filme de cineasta costa-marfinense

A produtora cabo-verdiana Korikaroxu Films foi convidada para produzir o filme “Kloho”, ou “Herança”, um projecto de longa documental da cineasta costa-marfinense Estelle Kone.

O anúncio foi feito pela produtora que se manifestou “orgulhosa” pelo convite da Estelle Kone e pela parceria Sul/Sul, Costa de Marfim/Cabo Verde.

À Inforpress, a realizadora da Korikaxoru Films, Natasha Craveiro, adiantou que o primeiro contacto com Estelle ocorreu numa primeira residência de escrita em Burkina Faso e depois no Festival Panafricano de Cinema e Televisão de Ouagadougou (Fespaco), onde surgiu a ideia desta parceria.

“Estamos na fase de desenvolvimento do projecto, já fizemos submissões, agora partimos para submissões para fundos de desenvolvimento e posteriormente fundos de edição”, disse, acrescentando que a intenção é que o filme seja rodado em 2024.

Para já, a Korikaxoru Films, através de uma publicação, manifestou a “enorme satisfação” e “muita honra” em poder realizar este filme, sublinhando que sempre teve o grande objectivo e sonho de ter parcerias Sul/Sul, pelo que prometeu “muito trabalho, dedicação e entrega” até conseguir alcançar este propósito.

O projecto “Kloho”, que na língua materna de Estelle quer dizer herança, conforme explicou Natasha Craveiro, é uma longa-metragem documental, que retrata a viagem de Estelle Kone em busca de suas raízes.

Foi seleccionado no âmbito de um programa Impala organizado pela Africadoc Cote d’Ivoire. Kloho também foi seleccionado pelo DIFF23 Documentary Project 2023 que é igualmente uma mentora que ajuda na preparação do “pitch” forte para futuras apresentações nos mercados.

A KoriKaxoru Films é a produtora do filme “Homi Grande”, de Yuri Ceunick, recentemente distinguido com o prémio máximo para documentário no Ouagadougou Film Festival, em Burkina Faso.