​Mayra Andrade com dois espectáculos em Cabo Verde

A cantora Mayra Andrade tem dois espectáculos marcados em Cabo Verde no mês de Dezembro, para encerrar a “Manga Tour”. O primeiro espectáculo será no Mindelo, no dia 16 e segundo na cidade da Praia, no dia 21.

A “Manga Tour” teve início em França e já passou por países como Reino Unido, Polónia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha e Brasil. Segundo uma nota enviada, Mayra Andrade volta a Cabo Verde para encerrar a Manga Tour, porque só aqui faz sentido. “O fim de um capítulo extraordinário que tinha de ser fechado em família, o princípio de uma nova era de alma e coração cheios”. Este regresso da cantora para dois espectáculo, conta com a produção da Sigui Sabura, o patrocínio da Vitória e apoio de um leque de parceiros locais. A mesma fonte, espera que esse evento realizado em Cabo Verde seja uma verdadeira e sentida partilha de emoções. Os bilhetes para os dois espectáculos já estão à venda, desde dia 12 deste mês, nos locais habituais. Nascida em Cuba, filha de pais cabo-verdianos, Mayra Andrade já viveu em vários países como Angola, Senegal, Alemanha e França. A cantora viveu em Cabo Verde em diferentes momentos na sua infância, adolescência e na juventude. A estada em Paris, em 2003, foi “determinante” para a sua carreira, onde em Janeiro de 2004 se apresentou num dos mais consagrados bares de lançamento de artistas da `World Music´, o Satellite Café. Em 2016, mudou-se para Lisboa e aí inspirou-se para este último disco intitulado "Manga" . Lançou o primeiro álbum intitulado “Navega” em 2006. Em 2009 lançou o álbum ``Stória, Stória” e no ano seguinte editou o disco “Studio 105”. Em Novembro de 2013 lançou o álbum “Lovely Difficult”. O disco foi nomeado em França ao prémio “Victoires de la Musique”, na categoria de `World Music´.

