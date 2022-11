​Tikai Produções e Eventos inicia gravação de “Boita e Raboita des Mundo”

A Tikai Produções e Eventos anuncia que arranca este sábado, 19, as gravações cinematográficas de mais um trabalho do grupo de teatro Tikai intitulado “Boite e Raboita des Mundo”, no concelho de São Salvador do Mundo, no interior de Santiago.

Num comunicado, a Tikai Produções e Eventos explicou que depois de uma paragem de cinco anos, feita logo após o lançamento do filme “Filho Pródigo”, decidiu regressar com a gravação de mais um filme, graças aos milhares de pedidos dos muitos fãs e seguidores. Sobre esse filme, indicou que a gravação terá a duração de cinco dias, nos Picos. “Este novo filme irá comparar, de forma simples e cómica, a antiga sociedade cabo-verdiana e a actual, com a avaliação do 'antes' e do 'depois', pondo na balança as dificuldades, os desafios existentes em cada época, mas também os valores, os exemplos, as conquistas, e as mudanças que ocorreram, umas boas, outras nem tanto”, refere. A mesma fonte acrescentou que, através da dramatização e da identificação com os costumes e tradições cabo-verdianas, este trabalho irá abordar temas pertinentes da sociedade cabo-verdiana, principalmente tendo em conta a actual conjuntura, não só mundial, com a crise económica resultante da COVID-19 e da guerra na Ucrânia, mas também nacional, agravada pelas sucessivas secas e que contribui para o agravamento da tensão social. O filme pretende homenagear o actor Gustavo da Moura, mais conhecido por Toty, membro do grupo de teatro Tikai, falecido em 2022, e que participou na peça original, apresentada em 2001, no Festival Mindelact. Este filme contará com a participação de 20 actores, 50 figurantes, assim como de vários grupos musicais locais, com destaque para o grupo de batuque “Renascer” e Belo Freire.

