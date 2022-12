Filme “Boita e Raboita des Mundo” estreia em São Salvador do Mundo

O filme “Boita e Raboita des Mundo”, o novo trabalho cinematográfico da Tikai Produções e Eventos será apresentado este domingo, 18, pelas 17h00, em São Salvador do Mundo, interior de Santiago.

A informação foi avançada, pelo actor João Pereira (Tikai), numa entrevista ao Expresso das Ilhas.

Segundo disse, foi neste município onde foram feitas todas as filmagens deste novo trabalho, que compara, de forma simples e cómica, a antiga sociedade cabo-verdiana e a actual, com a avaliação do “antes” e do “depois”, pondo na balança as dificuldades, os desafios existentes em cada época, mas também os valores, os exemplos, as conquistas, e as mudanças que ocorreram, umas boas, outras nem tanto.

“A gravação foi muito boa, aproveito para agradecer a Câmara Municipal de São Salvador do Mundo por ter agarrado este projecto, e nos deu todo o apoio logístico. E os moradores de Mato Bento, nos Picos que abraçaram o projecto. Foi uma gravação muito bem conseguida, tendo em conta a envolvência muito boa de todos os actores que participaram no filme e a equipa técnica”, afirma Tikai.

O filme, conforme Tikai, pretende homenagear o actor Gustavo da Moura, mais conhecido por Toty, membro do grupo de teatro Tikai, falecido em 2022, e que participou na peça original, apresentada em 2001, no Festival Mindelact.

O trabalho“Boita e Raboita des Mundo” foi gravado durante cinco dias em Picos e contou com a participação de 20 actores, 50 figurantes, assim como de vários grupos musicais locais, com destaque para o grupo de batuque “Renascer”.

“Depois de uma paragem de cinco anos, feita logo após o lançamento do filme ``Filho Pródigo`` e graças aos milhares de pedidos dos muitos fãs e seguidores, regressamos com mais esta produção”, realça.

Depois de São Salvador do Mundo, o filme de cerca de duas horas, será exibido na cidade de Assomada, no dia 25 deste mês, Dia de Natal e no dia 1 de Janeiro, na cidade da Praia. E posteriormente chegará às outras ilhas.