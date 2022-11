​Festival “Terra Sagrada” arranca esta quinta-feira a praia de São Francisco

A primeira edição do Festival Internacional de Música Electrónica “Terra Sagrada” arranca hoje, 24, na praia de São Francisco, situada a 12 quilómetros da cidade da Praia. A abertura do festival estará a cargo do grupo de batucadeiras Strela D’Amor, a partir das 17h00.

Serão três dias de muita música e convívio na praia de São Francisco, com actuação de oito artistas de diferentes países por noite.

Os DJs nacionais como Hebraico, Axel, Oleg Pereira e Streladuh vão estar no palco do festival.

Organizado pela 1456 Produções, o evento terá artistas de vários países, nomeadamente de Cabo Verde, Marrocos, Quénia, África do Sul, França, Luxemburgo e Estados Unidos da América.

Segundo a mentora do evento, Anna Topliysky, a DJ alemã Lilly Palmer é o destaque do festival. A organização tinha confirmado nome de alguns Djs como Cosmic Boys, Boddhi Satva, Ivory Parra for Cuva, Fakear, Viken Arman, Egbert, Aero Manyelo, Amine K, Argia, Cincity, Coco Em, Dj Satelite, Floyd Lavine, Gabriel Soma, Markus Volker, Netty Hugo, Nure e Paulinska.

Conforme Anna Topliysky, o objectivo deste festival é fazer com que a praia de São Francisco faça parte desse circuito de festival de música electrónica e que pessoas viajem especificamente para este festival.

A praia de São Francisco vai receber também, em paralelo com o festival, campismo, zona comercial, bar e restauração. Haverá actividades como aula de yoga no acampamento, massagem durante o festival, mergulho submarino, viagem de bote à Baía do Inferno, trekking em São Domingos e street-art tour em Achada Grande Frente, na Praia.

As pessoas que quiserem ir ao festival terão três pontos de hiaces: no Plateau, outro em Palmarejo e outro ao lado do Hotel Pérola, em Chã de Areia.