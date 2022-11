​Soraia Ramos é Melhor Artista Feminina de África Central 2022

A cantora Soraia Ramos conquistou o troféu de Melhor Artista Feminina de África Central 2022 com o single “Trompete” que contou com a participação da artista Nenny. O prémio foi entregue pelos African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA).

Em reacção a este troféu, Soraia Ramos agradeceu aos seus fãs, na sua página na rede social Instagram. “Obrigada a todos vocês que fazem parte deste sonho, que estão sempre aí desse lado, que apoiam o meu trabalho sem medo. Este prémio não é meu, é nosso, porque sem vocês nada disto faria sentido”.

A artista tinha ganho o mesmo troféu no ano 2020, quando lançou em colaboração com os Calema o tema “O nosso amor”, cujo sucesso serviu de passe directo para a primeira nomeação dos AFRIMMA de 2020 na categoria “Best Female Central Africa”, que a artista venceu.

“Ganhei esse mesmo prémio há dois anos e confesso que não estava à espera de ganhar mais uma vez. 2022 foi sem dúvida o ano da minha life”, escreveu.

Filha de pais cabo-verdianos, Soraia Ramos lançou em 2019, o seu primeiro hit "Bai". A música tem neste momento mais de 19 milhões de visualizações no YouTube.

A pedido dos seguidores, no ano seguinte, Soraia lançou o remix do single com o irmão Cuxi, que superou todas as expectativas e contabiliza mais de 30 milhões de visualizações.

Este ano, lançou “BKBN”, o seu novo single que já ultrapassa mais de 9,2 milhões de visualizações. Ficou mais de um mês no top um em Portugal e no Luxemburgo e entrou para várias playlists no Spotify. Ainda, este ano, no dia 1 de Maio, mês de África, Soraia Ramos foi a primeira artista lusófona a ser capa da playlist África, na Apple Music.