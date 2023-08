Soraia Ramos e Nenny entre as nomeadas na categoria Melhor Artista Feminina da África Central da AFRIMMA

​As artistas cabo-verdianas Soraia Ramos e Nenny estão entre as nomeadas na categoria Melhor Artista Feminina da África Central 2023 da African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA).

Soraia Ramos, que se estreou como uma das nomeadas em 2019, foi galardoada com o prémio de Melhor Artista Feminina da África Central em 2020 e, mais tarde, em 2022 com o single “Trompete” (que conta com a participação da artista Nenny), volta novamente a constar na lista dos seleccionados para o prémio.

A artista lançou em Junho deste ano o single “Nha Terra”, que já conta com mais de três milhões de visualizações no Youtube, e “Quero Fugir” em Julho, que já ultrapassou mais de um milhão de visualizações.

Em representação de Cabo Verde, na última cerimónia, a cantora agradeceu o apoio dos fãs e descreveu o troféu como um dos “marcos na carreira” e a realização de um sonho, endereçando palavras de agradecimento a todos que seguem o seu trabalho.

Juntamente com a artista, aparece também a angolana Pérola, Liloca de Moçambique, Libianca e Asaba de Camarões e Emma´a e Espoir la Tigresse do Gabão.

O cantor Djodje, nomeado como Melhor Artista Lusófono em 2019, volta também a aparecer na lista agora na categoria Melhor Artista Masculino da África Central na companhia da dupla “Os Calema”, composta por descendentes de cabo-verdianos, e outros artistas do continente.

A cerimónia de entrega de prémios será confirmada pela organização após serem anunciados os vencedores de cada categoria mediante a votação do público.

O African Muzik Magazine Awards é uma cerimónia anual de premiação musical destinada a recompensar e celebrar trabalhos musicais, talentos e criatividade dos diferentes géneros em todo o continente africano.