​34 Projetos musicais seleccionados no âmbito do Edital Resgate e Promoção da Música Tradicional Cabo-verdiana

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) anunciou hoje que foram seleccionados 34 projectos musicais, no valor total de financiamento de 6.358 mil escudos, que são abrangidos pelo Edital.

Numa conferência de imprensa realizada hoje, o MCIC fez a apresentação desses projectos seleccionados, no âmbito do Edital Resgate e Promoção da Música Tradicional, destinado a apoiar os artistas, grupos e criativos nacionais residentes em Cabo Verde, na gravação de singles e videoclipes.

Segundo a Assessora de projectos, Vandrea Monteiro este edital foi lançado com o objectivo de seleccionar projectos musicais tradicionais aptos a receberem apoio financeiro do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas no valor máximo de 300 mil escudos e destinados à produção de géneros como o Batuku, Morna, Koladera, Talaia, Funaná, Mazurka e Finason, para serem realizados no território nacional, no decurso do ano 2023.

Vandrea Monteiro explicou que o edital foi lançado de 2 a 30 de Outubro, mas devido a problemas técnicos foi relançado no dia 11 a 20 de Novembro.

“No total, foram submetidos 55 projectos musicais, dos quais 34 foram seleccionados. A ilha com maior entrada de projectos foi Santiago, um total de 41, seguida da Boa Vista com 5. De São Vicente receberam-se 4 projectos. Do Sal 3 e da ilha do Maio 2. Santo Antão, São Nicolau, Fogo e Brava não registaram nenhuma candidatura”, indica.

Desses projectos musicais distribuídos por géneros, estes são contabilizados da seguinte forma: destaque para Batuku que recebeu 28, Morna 17, Koladera 12, Funaná 4, Mazurka 3, Finasom 2 e Sonjon 2. Importa frisar que foram submetidas mais do que uma música por proponente.

Vandrea Monteiro afirmou que do total dos projectos que receberam, o valor ronda 12 milhões de escudos cabo-verdianos, mas que o Ministério da Cultura só vai financiar apenas no valor de 6. 350 mil escudos.

“O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas tem por objectivo divulgar e promover a cultura cabo-verdiana dentro e além-fronteira apoiando projectos com padrão de qualidade e criatividade que, por sua vez, contribuirá na divulgação de nomes e artistas e criadores nacionais”, salienta.

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativa, Abraão Vicente que esteve presente na apresentação dos projectos frisou que este edital é o primeiro e que no próximo ano vão lançar mais um. “Aqui é interessante perceber que lançamos editais públicos para promover a organização, quer das produtoras, quer dos artistas".