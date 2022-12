Maro realiza concerto na Praia

A artista portuguesa Maro tem agendado um concerto, no próximo dia 15 deste mês, no Centro Cultural Português, na cidade da Praia.

O espectáculo terá entrada livre mediante reserva de bilhete, através do correio electrónico do Centro Cultural Português: ccp.praia@gmail.com.

Maro que é uma multi-instrumentista, compositora e produtora de Lisboa, venceu o Festival da Canção e representou Portugal, o seu país, na Eurovisão (2022) com "saudade, saudade", garantindo um lugar no top 10.

A artista portuguesa que é licenciada pela Berklee College of Music (Boston) em 2017, estreou-se oficialmente em 2018, tendo lançado cinco álbuns e um EP.

Mais tarde, Maro juntou-se a Jacob Collier na sua Djesse World Tour de 2019, como parte da banda.

Durante este período de tempo, Maro abriu espectáculos para vários artistas, incluindo Jessie J, Charlotte Cardin e ¿Téo?, foi agenciada pela Quincy Jones Productions e esgotou, em nome próprio, espectáculos em Portugal, Espanha, Brasil, México e EUA.

Em 2020, "Itsame, Maro!" nasceu, um projecto dedicado a promover a colaboração à distância.

A série inclui 100 episódios com artistas de todos os géneros musicais, como Eric Clapton, Lennon Stella, The Paper Kites, Pablo Alborán, Lizzy McAlpine, Madison Cunningham, AnaVitória, Ivan Lins, Vitor Kley, Silvia Perez Cruz, Maria Gadú, Mayra Andrade, Rui Veloso, Lionel Loueke e muitos outros.

A par das suas participações musicais, foi feito um EP colaborativo com Nasaya: "Pirilampo". Quatro músicas que marcam o início de um mundo sónico que os dois artistas encontraram juntos. O primeiro de muitos lançamentos.

Também escreveu “Better Now” em colaboração com Odesza, fez várias digressões pelo mundo e gravou um EP ao vivo no prestigiado estúdio brasileiro Sonastério.

O último álbum de Maro "can you see me?" mostra um novo lado seu, com influências do pop, trap, world & folk.