Programa de Bolsa de Acesso à Cultura 2023: Candidaturas abertas até 31 de Janeiro

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) informa hoje que já estão abertas as candidaturas para o programa de Bolsa de Acesso à Cultura (BA-Cultura) para o ano de 2023.

Segundo uma nota do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, podem submeter-se às candidaturas do BA-Cultura as escolas particulares, associações ou organizações não governamentais de cariz artístico-cultural nas áreas de design, artes plásticas, dança, fotografia, música, linguagem corporal ou ligadas às indústrias criativas.

As candidaturas estão abertas até 31 de Janeiro de 2023, através preenchimento electrónico do formulário de Candidatura, disponível na rede social do Governo de Cabo Verde e Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

As condições gerais da candidatura podem ser consultadas nas páginas acima referidas e também no Palácio da Cultura Ildo Lobo (coordenação BA-Cultura), Platô, nos dias úteis das 09h00 até ás 12h00 e das 14h30 às 16h30 horas, desde a data de publicação do presente aviso até ao último dia da candidatura.

As candidaturas devem ser apresentadas nos termos do Regulamento da Bolsa de Acesso à Cultura (BA-Cultura) até as 24 Horas do dia 31 de Janeiro, sendo o resultado serão anunciados a todos os seleccionados após a análise das candidaturas pela comissão de apreciação.

A mesma fonte sublinhou que o BA-Cultura tem por objectivo garantir que a população com menos recursos não fique excluída da “fruição da arte”.

O BA-Cultura visa ainda dar a sustentabilidade às pequenas iniciativas nas escolas de ensino artístico, financiando as propinas dos alunos que são de famílias com baixo poder económico, para frequência de aulas de iniciação artística designadamente nas áreas de design, artes plásticas, dança, fotografia, música e linguagem corporal.