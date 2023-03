​107 Escolas/associações/ONG’s pré-selecionadas para o BA-Cultura

107 Escolas/associações/ONG 's foram pré-selecionadas em todo o território nacional para financiamento no âmbito do Programa Bolsa de Acesso à Cultura (BA-Cultura). Os selecionados serão conhecidos posteriormente.

Numa publicação na rede social Facebook, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas informa que no âmbito da candidatura ao financiamento do programa Bolsa de Acesso à Cultura (BA-Cultura), ano económico 2023, levado a cabo pelo Governo, foram pré-selecionadas 107 escolas/associações/ONG 's em todo o território nacional.

A mesma fonte explicou que ficaram de fora desta pré-seleção os municípios do Paul e Ribeira Grande (Santo Antão) e, ainda, São Salvador do Mundo (Santiago).

O BA-Cultura tem por objectivo garantir que a população com menos recursos não fique excluída da “fruição da arte”, e também dar a sustentabilidade às pequenas iniciativas nas escolas de ensino artístico, financiando as propinas dos alunos que são de famílias com baixo poder económico, para frequência de aulas de iniciação artística designadamente nas áreas de design, artes plásticas, dança, fotografia, música e linguagem corporal.

Lançado em 2017, o BA-Cultura tem ainda, como missão, formar cidadãos com sensibilidade artística e criar mercados para escolas de formação em arte. É um investimento também na família, ocupando os filhos e integrando-os na sociedade. É um investimento para se ter grandes artistas nacionais.

De lembrar que a candidatura para mais uma fase de financiamento ao programa BA-Cultura decorreu entre Dezembro e Janeiro, tendo sido encerrada a 31 de Janeiro.