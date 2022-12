Cinema: ACACV aponta mobilização de recursos como principal desafio da associação

​O presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV), Júlio Silvão Tavares, disse esta terça-feira, na Cidade da Praia, que a mobilização de recursos é o “principal desafio” que a associação enfrenta neste momento.

Júlio Silvão, que falava à Inforpress, na sequência da Assembleia-Geral que decorreu este sábado, 17 de Dezembro, para aprovação de plano de actividades e orçamento, disse que a assembleia decorreu dentro da normalidade, tendo estes dois instrumentos aprovados por unanimidade pelos associados.

Destaca ainda que o plano de actividades para o ano 2023 vai ser continuado com algumas actividades do ano anterior, com “foco essencial” nos associados e para a formação e visibilidade de obras dos mesmos.

Segundo este responsável, para o ano 2023, ACACV vai realizar um conjunto de actividades, nomeadamente, o concurso de filmes universitários para o ano lectivo 2022/2023, concurso de filmes “nha cidade, nha filme”, que é dividido em duas fases, a primeira municipal, em que o concorrente pode apresentar filmes de diferentes cidades tanto do ponto de vista cultural, social, histórico, arquitectónico.

Para a segunda fase, que é nacional, concorrem os três melhores filmes classificados na fase municipal.

Para Júlio Silvão outras actividades formativas vão ser realizadas igualmente, como formação com os actores, promotores e realizadores, além de formação de curta duração com workshop e master club.

Segundo Silvão, a formação de produção de filmes com o telemóvel vai continuar, com maior enfoque para os adolescentes e jovens. “Ainda temos exibição de filmes na comunidade escolar, mas também nos bairros, para além das actividades sociais destinadas aos associados”.

Essas actividades, segundo Júlio Silvão, servem para potencializar ACACV), associados e não associados desta associação.

“Para além de actividades formativas em produção de filmes com telemóveis, realizamos mostras de filmes nas comunidades e no centro de ensino, mas também mostras de filmes ambientais no quadro do projecto que está reservado para o ano 2024, no que tange ao festival internacional dos filmes ambientais e atlântico, que vai decorrer em Novembro, na Cidade da Praia.

Questionado sobre as actividades realizadas neste ano, Júlio Silvão classifica o webinar internacional focado em cinema, como um dos principais actividades realizadas neste ano, com a participação dos representantes do Brasil, de Portugal e Cabo Verde e segundo o mesmo trouxe mais valia para a realidade a nível ambiental internacional com foco na experiência de cada um nos seus diferentes países.

E sobre a parceria que a associação conta neste momento, o presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde afirma que tem estado a contar com alguns parceiros para tirar um pouco de sufoco financeiro e que tem expectativas de boas parcerias muito brevemente.